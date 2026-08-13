علی شیخ الاسلامی آنالیزور استقلال در تمرینات پرسپولیس حاضر شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - علی شیخ الاسلامی که سابقه ۴ سال کار در استقلال دارد و تا همین اوایل اسفند ۱۴۰۴ هم با آنها  کار می‌کرد، با اصرار تارتار بدون امضا قرارداد به محل تمرین پرسپولیس آمد. 

به هر حال هواداران پرسپولیس نسبت به این انتخاب ناراضی هستند و می گویند مگر قحطی آنالیزوز  داریم که یک باره  یک استقلالی را به پرسپولیس بیاوریم. تصور کنید فردا بختیاری زاده سراغ مهرداد خانبان برود.  قطعا واکنش هواداران استقلال هم همین است. با این تفاوت که خانبان سابقه کار با کی روش و یحیی و اسکوچیچ را دارد.  

هواداران می گویند که مدیریت باشگاه پرسپولیس واقف به حساسیت های موجود است و خودش می داند  تصمیم عاقلانه  در این مورد چه چیزی هست. انتخاب یک آنالیزور  پرسپولیسی و چه بهتر امتحان پس داده که واقعا طرحی برای تارتار داشته باشد.

برچسب ها: تیم فوتبال پرسپولیس ، آنالیزور پرسپولیس
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