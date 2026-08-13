باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه -تیم فوتبال پرسپولیس در حالی در نخستین بازی اش در فصل جدید به مصاف تیم شمس آذر می رود که پست اورونوف هنوز مشخص نشده است.

طبق آنچه تا امروز متوجه شدیم، گویا محمد عمری به عنوان وینگر چپ، شانس بیشتری نسبت به اورونوف برای حضور در ترکیب اصلی دارد. البته ممکن است همه اینها برای آزمون و خطا باشد.چون ما در تمرینات پرسپولیس نیستیم.

در هر صورت برخی از کارشناسان توصیه دوستانه و کاری به مهدی تارتار می‌کنند که اورونوف را در تمرینات نسنجد چرا که او نسبت به باقی بازیکنان لیگ، فوق ستاره است. در یک صحنه تیمت را نجات می‌دهد. تنها باید مراقب سلامتی بدنش باشید.

همچنین اورونوف به شدت به مسائل روحی حساس است. می شود بازی دادنش را مهندسی کرد تا مصدوم نشود. اما تجربه نشان داده، اگر همانند اوسمار ۳ فصل قبل او را مدیریت کنند، بیشترین یازده را دارد، شاید بپرسید چگونه؟

اوسمار که جانشین یحیی شده بود، به خاطر وضعیت ۲ همسترینگ اورونوف به او و گولسیانی یک روز بیشتر از سایر بازیکنان استراحت می داد و هرگز در تمرینات به اورونوف فشار نمی آورد و خروجی آن راه آمدن را دیدیم. اورنوف ۲گل فوق حساس مقابل نساجی و استقلال خوزستان زد و گولسیانی هم گل قهرمانی مقابل مس را به ثمر رساند.

با توجه به صحبت و مشورت با مربیان وقت پرسپولیس و یکی از افراد نزدیک به اوسمار این توصیه دوستانه را به تارتار می کنیم. اگر محبی و اورونوف دو بال هجومی ات آماده باشند کمتر تیمی توانایی بسته نگه داشتن دروازه اش را دارد.



