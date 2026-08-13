معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی از پیش بینی برداشت بیش از ۳ هزار تن سیب زمینی در استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید محمدعلی سجادی - سرچاهی معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی در خصوص برداشت محصول سیب زمینی گفت: با تکیه بر برنامه‌های ابلاغی و نظارت بر مزارع، از مجموع ۱۳۵ هکتار برنامه پیش‌بینی شده، ۱۰۳ هکتار سطح زیرکشت با موفقیت تحقق یافته است که این میزان، معادل ۷۷ درصد از اهداف تعیین‌شده برای این فصل است.

او افزود: پیش‌بینی می‌شود مجموعاً ۳ هزار و ۲۴۵ تن سیب‌زمینی از مزارع استان برداشت شود.

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سرچاهی اظهار کرد: عملیات برداشت محصول که از اواخر خرداد به صورت پراکنده آغاز شده بود، در حال حاضر در جریان است و انتظار می‌رود پیک اصلی برداشت در ماه‌های شهریور هزار و ۲۲۰ تن، مهر ۷۷۰ تن و آبان هزار و ۶۰ تن باشد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان تصریح کرد: با تحلیل داده‌های میدانی، تاکنون ۷۵ درصد از میزان تولید پیش‌بینی شده مطابق با برنامه ابلاغی تحقق یافته است که نشان‌دهنده مدیریت بهینه در زنجیره تولید و تلاش کشاورزان منطقه در راستای تأمین نیاز‌های بازار است.

برچسب ها: برداشت سیب زمینی ، جهاد کشاورزی
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