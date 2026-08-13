باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید محمدعلی سجادی - هاشمی استاندار خراسان جنوبی در جمع عزاداران و دوست‌داران اهل‌بیت (ع) هیأت سربیشه‌ای‌ها، با تسلیت ایام پایانی ماه صفر و شهادت کریم اهل‌بیت حضرت امام حسن مجتبی (ع) و حضرت علی‌بن‌موسی‌الرضا (ع)، گفت: مردم خراسان جنوبی در روز‌های پایانی ماه صفر بار دیگر ارادت عمیق خود به اهل‌بیت (ع) را با حضور گسترده در مراسم عزاداری و خدمت‌رسانی به زائران رضوی به نمایش گذاشتند.

او افزود: مردم استان در این ایام بیش از ۲۰۰ موکب را در مسیر تردد زائران و در جوار بارگاه ملکوتی حضرت امام رضا (ع) برپا کرده‌اند و در این مواکب، خدمات مختلفی از جمله پخت و توزیع غذا، پخت نان، اسکان و سایر خدمات مورد نیاز زائران ارائه می‌شود.

هاشمی با اشاره به بازدید از تعدادی از مواکب مستقر در مسیر زائران رضوی، اظهار کرد: آنچه در این مواکب مشاهده می‌شود، جلوه‌ای از اخلاص و عشق مردم به حضرت علی‌بن‌موسی‌الرضا (ع) است؛ افرادی که بدون چشم داشت وقت و توان خود را برای خدمت به زائران وقف کرده‌اند.

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استاندار خراسان جنوبی همچنین از حضور بیش از ۳۰ کاروان و هیئت پیاده از شهرستان‌ها و روستا‌های مختلف استان خبر داد و گفت: زائرانی از مناطق مختلف خراسان جنوبی، از جمله روستا‌های مرزی و شهرستان سربیشه، با پای پیاده و در شرایط گرم تابستان، مسیر طولانی مشهد مقدس را طی کرده‌اند و بیش از ۱۰ روز در راه بوده‌اند.

او با اشاره به حضور بیش از ۱۵۸ هیئت مذهبی خراسان جنوبی در مشهد مقدس ادامه داد: هیئت‌های مذهبی استان در ایام پایانی ماه صفر با حضور در مشهد مقدس، در سوگ شهادت حضرت علی‌بن‌موسی‌الرضا (ع) به عزاداری و عرض ارادت پرداختند و جلوه‌ای باشکوه از عشق و دلدادگی مردم خراسان جنوبی به ساحت اهل‌بیت (ع) را به نمایش گذاشتند.