مأموران انتظامی شهرستان قاینات موفق به کشف ۱۵۵ گرم تریاک از معده یک مسافر شده و همچنبن بیش از ۳ هزار لیتر سوخت قاچاق در سربیشه کشف شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا رضایی- سرهنگ فولادی فرمانده انتظامی شهرستان قاینات گفت: مأموران انتظامی کلانتری ۱۱ طالقانی شهرستان قاینات هنگام کنترل محور اصلی به یک دستگاه خودرو سواری پراید مسافربر مشکوک شده و خودرو را جهت بررسی بیشتر متوقف کردند.

او افزود: مأموران در بازجویی و بررسی‌های به عمل آمده از مسافر خودروی سواری پراید تاکسی متوجه شدند که متهم اقدام به حمل موادمخدر به صورت بلع و انباری کرده است.

سرهنگ فولادی اظهار کرد: مأموران پس از هماهنگی با مرجع قضائی و با رعایت موازین شرعی و قانونی در این رابطه، ۱۵ بسته حاوی ۱۵۵گرم تریاک که به صورت انباری جاساز شده بود را کشف کردند و متهم دستگیر شده با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

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همچنین سرهنگ میرزایی فرمانده انتظامی شهرستان سربیشه گفت: مأموران انتظامی یگان امداد هنگام کنترل محور‌های مواصلاتی به یک دستگاه کامیون مشکوک که جهت بررسی بیشتر خودرو‌ها را متوقف کردند.

او افزود: مأموران پس از هماهنگی با مرجع قضائی در بازرسی از کامیون، مقدار ۳ هزار ۲۰۰ لیتر سوخت قاچاق گازوئیل کشف کردند.

سرهنگ میرزایی با بیان اینکه در این رابطه یک دستگاه خودرو توقیف و یک متهم دستگیر و به مراجع قضائی معرفی شدند؛ عنوان کرد: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ تماس و یا از طریق پیامک با سامانه ۱۱۰۵۶ موضوع را به پلیس اطلاع دهند.