تیم ملی کشتی فرنگی جوانان برای حضور در رقابت های جهانی راهی کشور اسلواکی شد

باشگاه خبرنگاران جوان - اعضای تیم ملی کشتی فرنگی جوانان به منظور حضور در رقابتهای جهانی اسلواکی صبح امروز راهی این کشور شدند.
اسامی نفرات اعزامی به شرح زیر است:
۵۵ کیلوگرم: آرمین شمسی پور
۶۰ کیلوگرم: امیرعلی حیدری
۶۳ کیلوگرم: علی غریبی
۶۷ کیلوگرم: ایلیا علیخانی
۷۲ کیلوگرم: احمدرضا محمدیان
۷۷ کیلوگرم: امیرمهدی سعیدی نوا
۸۲ کیلوگرم: علیرضا محمدحسینی
۸۷ کیلوگرم: امیرحسین نعمت زاده
۹۷ کیلوگرم: امیرسام محمدی
۱۳۰ کیلوگرم: امیرحسین عبدولی
سرمربی: حمید باوفا
مربیان: مهرزاد اسفندیاری فر - روح اله دل انگیز - طیب حیدری - ایرج نوروزی - مهدی علیزاده
ماساژور: سیدفرشید فرزان
داور: سعید عباسی
برنامه مسابقات:
شنبه ۲۴ مردادماه:
ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۸:۳۰: قرعه کشی تمامی اوزان کشتی فرنگی
یکشنبه ۲۵ مردادماه:
ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۶:۰۰: مسابقات مقدماتی اوزان ۶۳، ۷۷، ۸۷ و ۱۳۰ کیلوگرم
ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۰:۴۵: مسابقات نیمهنهایی اوزان فوق
دوشنبه ۲۶ مردادماه:
ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۶:۰۰: مسابقات شانس مجدد اوزان ۶۳، ۷۷، ۸۷ و ۱۳۰ کیلوگرم و مسابقات مقدماتی اوزان ۵۵، ۶۷، ۷۲ و ۹۷ کیلوگرم
ساعت ۱۸:۳۰ تا ۱۹:۱۵: مسابقات نیمهنهایی اوزان ۵۵، ۶۷، ۷۲ و ۹۷ کیلوگرم
ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۱:۳۰: مسابقات ردهبندی و فینال اوزان روز اول
سهشنبه ۲۷ مردادماه:
ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۶:۰۰: مسابقات شانس مجدد اوزان ۵۵، ۶۷، ۷۲ و ۹۷ کیلوگرم و مسابقات مقدماتی اوزان ۶۰ و ۸۲ کیلوگرم
ساعت ۱۸:۱۵ تا ۱۹:۱۵: مسابقات نیمهنهایی اوزان ۶۰ و ۸۲ کیلوگرم
ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۱:۳۰: مسابقات ردهبندی و فینال اوزان روز دوم
چهارشنبه ۲۸ مردادماه:
ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۵:۰۰: مسابقات شانس مجدد اوزان ۶۰ و ۸۲ کیلوگرم
ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۲:۰۰: مسابقات ردهبندی و فینال اوزان ۶۰ و ۸۲ کیلوگرم