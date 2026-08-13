تیم ملی کشتی فرنگی جوانان برای حضور در رقابت های جهانی راهی کشور اسلواکی شد

باشگاه خبرنگاران جوان - اعضای تیم ملی کشتی فرنگی جوانان به منظور حضور در رقابت‌های جهانی اسلواکی صبح امروز راهی این کشور شدند.

 اسامی نفرات اعزامی به شرح زیر است:

۵۵ کیلوگرم: آرمین شمسی پور

۶۰ کیلوگرم: امیرعلی حیدری

۶۳ کیلوگرم: علی غریبی

۶۷ کیلوگرم: ایلیا علیخانی

۷۲ کیلوگرم: احمدرضا محمدیان

۷۷ کیلوگرم: امیرمهدی سعیدی نوا

۸۲ کیلوگرم: علیرضا محمدحسینی

۸۷ کیلوگرم: امیرحسین نعمت زاده

۹۷ کیلوگرم: امیرسام محمدی

۱۳۰ کیلوگرم: امیرحسین عبدولی

سرمربی: حمید باوفا

مربیان: مهرزاد اسفندیاری فر - روح اله دل انگیز - طیب حیدری - ایرج نوروزی - مهدی علیزاده

ماساژور: سیدفرشید فرزان

داور: سعید عباسی

برنامه مسابقات:

شنبه ۲۴ مردادماه:

 ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۸:۳۰: قرعه کشی تمامی اوزان کشتی فرنگی

یکشنبه ۲۵ مردادماه:

ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۶:۰۰: مسابقات مقدماتی اوزان ۶۳، ۷۷، ۸۷ و ۱۳۰ کیلوگرم 

ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۰:۴۵: مسابقات نیمه‌نهایی اوزان فوق

دوشنبه ۲۶ مردادماه:

 ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۶:۰۰: مسابقات شانس مجدد اوزان ۶۳، ۷۷، ۸۷ و ۱۳۰ کیلوگرم و مسابقات مقدماتی اوزان ۵۵، ۶۷، ۷۲ و ۹۷ کیلوگرم

 ساعت ۱۸:۳۰ تا ۱۹:۱۵: مسابقات نیمه‌نهایی اوزان ۵۵، ۶۷، ۷۲ و ۹۷ کیلوگرم

 ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۱:۳۰: مسابقات رده‌بندی و فینال اوزان روز اول

سه‌شنبه ۲۷ مردادماه:

 ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۶:۰۰: مسابقات شانس مجدد اوزان ۵۵، ۶۷، ۷۲ و ۹۷ کیلوگرم و مسابقات مقدماتی اوزان ۶۰ و ۸۲ کیلوگرم

ساعت ۱۸:۱۵ تا ۱۹:۱۵: مسابقات نیمه‌نهایی اوزان ۶۰ و ۸۲ کیلوگرم 

ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۱:۳۰: مسابقات رده‌بندی و فینال اوزان روز دوم

چهارشنبه ۲۸ مردادماه:

 ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۵:۰۰: مسابقات شانس مجدد اوزان ۶۰ و ۸۲ کیلوگرم

ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۲:۰۰: مسابقات رده‌بندی و فینال اوزان ۶۰ و ۸۲ کیلوگرم

برچسب ها: تیم ملی کشتی فرنگی جوانان ایران ، کشتی فرنگی ، کشتی
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