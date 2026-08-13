باشگاه خبرنگاران جوان - اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه در پیامی در شبکه ایکس با اشاره به تشدید آلودگی دریایی در خلیج فارس و تنگه هرمز در نتیجه حضور نظامی آمریکا و تجاوزات نظامی چندماه اخیر علیه ایران و نیز تردد نفت‌کش‌ها طی چند دهه اخیر، نوشت:

«چرا باید رسیدگی به وضعیت زیست‌محیطی تنگه هرمز و دو سوی آن بخش لاینفک مدیریت آتی تنگه هرمز باشد؟

در چند روز گذشته، ویدئو‌هایی از آلودگی نفتی سواحل جزیره قشم منتشر شده است. این آلودگی از خلیج فارس به سمت ساحل آمده و شواهد اولیه نشان می‌دهد که منشأ آن یک کشتی فله‌بر خارجی است. آلودگی در سه نقطه ساحلی و بخش‌هایی از سطح دریا گزارش شده است.

این آلودگی تنها یک نمونه از آلودگی‌های گسترده پیدا و پنهانی است که طی چند دهه گذشته آب‌های خلیج فارس و دریای عمان و زیست‌بوم دریایی منطقه را تخریب کرده و موجب آسیب‌ها و صدمات تریلیون دلاری به مناطق ساحلی ایران شده است.

چه کسی مسئول جبران خسارات و آسیب‌های وارده است؟ آیا کشور‌های مصرف‌کننده انرژی ارزان صادراتی از منطقه ما؟ یا شرکت‌های بیمه کشتیرانی؟ یا طرف‌های متجاوز و شرکای آنها که خلیج فارس و دریای عمان را جولانگاه عملیات‌های نظامی و آزمایش مخرب‌ترین تسلیحات کرده‌اند؟

ایران به عنوان دارنده طولانی‌ترین ساحل در خلیج فارس و دریای عمان نمی‌تواند نسبت به این وضعیت بی‌تفاوت باشد. همه طرف‌های منتفع شونده از کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز برای ترمیم آسیب‌های زیست‌محیطی وارده بر خلیج فارس و دریای عمان مسئولیت قانونی و اخلاقی دارند.»