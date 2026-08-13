شهروندخبرنگار ما در شب شهادت امام هشتم شیعیان فیلمی از حضور با شکوه زائران در حرم امام امام رضا (ع) را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - در شب شهادت هشتمین اختر تابناک امامت و ولایت امام رضا (ع) مشهد الرضا غرق در ماتم و عزا شد و تمامی هیئات مذهبی، که به مشهد مقدس مشرف شده بودند جهت عزاداری به خیابان‌های منتهی به حرم مطهر رضوی امدند تا عشق و ارادت خود را بار دگر به خاندان پاک اهل بیت عصمت و طهارت (ع) نشان دهند و به عزاداری بپردازند.
شهروندخبرنگار ما فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: احمد صادقی - خراسان رضوی

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
 
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید

برچسب ها: شهادت امام رضا(ع) ، سوژه خبری ، مناسبت های مذهبی
خبرهای مرتبط
شهروندخبرنگار آذربایجان غربی؛
برپایی کاروان زیارتی به مشهد مقدس در آستانه دهه پایانی صفر + عکس و فیلم
شهروندخبرنگار خراسان رضوی؛
برپایی ایستگاه صلواتی در روستای رباط سرپوش در دهه پایانی صفر + فیلم
شهروندخبرنگار خراسان رضوی؛
قطعی طولانی مدت آب صدای مشهدی‌ها را درآورد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
برگزاری مراسم شام غریبان امام رضا (ع) در صحن و سرای امام رضا (ع) + فیلم
مراسم پایانی ماه صفر از لنز دوربین شهروندخبرنگار‌ها
اجتماع با شکوه هیئات مذهبی آشتیانی‌ها در روز‌های پایانی ماه صفر
حال و هوای مردم شهر شهباز در میدان مقاومت + فیلم
گزارش تصویری از خطبه‌های نمازجمعه در هریس
آخرین اخبار
گزارش تصویری از خطبه‌های نمازجمعه در هریس
مراسم پایانی ماه صفر از لنز دوربین شهروندخبرنگار‌ها
حال و هوای مردم شهر شهباز در میدان مقاومت + فیلم
اجتماع با شکوه هیئات مذهبی آشتیانی‌ها در روز‌های پایانی ماه صفر
برگزاری مراسم شام غریبان امام رضا (ع) در صحن و سرای امام رضا (ع) + فیلم
مراسم سوگواری سالروز شهادت امام رضا (ع) در شهر عسگران + فیلم و عکس
حال و هوای زائران حرم رضوی در سالروز شهادت امام رضا (ع) + فیلم
عشق و ارادت آران و بیدگلی‌ها به امام رضا (ع) در روز‌های پایانی ماه صفر + فیلم