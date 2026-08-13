شهروندخبرنگار ما در شب شهادت امام هشتم شیعیان فیلمی از حضور با شکوه زائران در حرم امام امام رضا (ع) را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - در شب شهادت هشتمین اختر تابناک امامت و ولایت امام رضا (ع) مشهد الرضا غرق در ماتم و عزا شد و تمامی هیئات مذهبی، که به مشهد مقدس مشرف شده بودند جهت عزاداری به خیابان‌های منتهی به حرم مطهر رضوی امدند تا عشق و ارادت خود را بار دگر به خاندان پاک اهل بیت عصمت و طهارت (ع) نشان دهند و به عزاداری بپردازند.

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منبع: احمد صادقی - خراسان رضوی

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