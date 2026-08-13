باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - رباب وفایی کارشناس بازار سرمایه در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: سرمایه‌گذاران امروزه می‌توانند با چند کلیک ساده، به بازار طلا دسترسی داشته باشند، بدون آنکه نگران مسائل امنیتی مرتبط با نگهداری طلای فیزیکی باشند.

او افزود: دو روش اصلی و نوین برای سرمایه‌گذاری در طلا به طور گسترده‌ای محبوبیت پیدا کرده‌اند؛ صندوق‌های سرمایه‌گذاری طلا و پلتفرم‌های برخط خرید و فروش طلا.

وفایی بیان کرد: ساعت معاملاتی پلتفرم‌های فروش طلا معمولاً به‌گونه‌ای است که می‌توان گفت در کل هفته، سرمایه‌گذاران می‌توانند در آنها اقدام به خرید و فروش کنند. اما ابزار‌های رسمی ما، در روز‌های تعطیل غیرفعال و در روز‌های کاری با محدودیت ساعت مواجه هستند و افزایش دوره‌ای زمان معاملات در راستای کاهش این محدودیت است.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: افزایش زمان معاملات بورس کالا بخشی از فرآیند توسعه بازار سرمایه و پاسخ به نیاز سرمایه‌گذاران برای انعطاف بیشتر است. این اقدام هماهنگی بیشتر با بازار‌های جهانی و واکنش سریع‌تر به تغییرات قیمت ارز و طلا را برای معامله‌گر با تعدیل شکاف زمانی و بهبود کشف قیمت فراهم می‌سازد، چرا که نرخ تتر (دلار) و قیمت جهانی طلا (انس) همزمان بر ذهن فعالان بازار سرمایه اثر می‌گذارند.

او در پایان برخی معایب پلتفرم‌ها اظهار کرد: در ضمن احتمال هک شدن پلتفرم و دسترسی غیرمجاز به حساب‌ها وجود دارد؛ در نتیجه موفقیت سرمایه‌گذاری به اعتبار و پایداری پلتفرم وابسته است. نقدشوندگی واقعی نیز به عوامل متعددی مانند حجم معاملات، اعتبار پلتفرم و شرایط بازار بستگی دارد. نقدشوندگی صندوق‌های طلا بسیار بالاست و در بدترین شرایط جنگی نیز مشکل خاصی برای سرمایه‌گذاران ایجاد نکرده است.