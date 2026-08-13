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تهدیدات امنیتی آمریکا در برابر ایران، امنیت این کشور را به مخاطره انداخته است + فیلم

کارشناس مسائل راهبردی گفت: آمریکا با افکندن سایه تهدید، خود به هدف متحرک آزادگان جهان تبدیل شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - سیمیاری، کارشناس مسائل راهبردی گفت: رئیس‌جمهور آمریکا و سایر عوامل آمریکایی که شامل دولتمردان این گروه تروریستی و افسران مستقر در پایگاه‌های تروریستی در اطراف مرزهای ایران و خارج از آن هستند، سایه تهدید امنیتی را بر منطقه افکنده‌اند.

او افزود: وضعیت ترامپ از زمان ورود به جنگ با ایران، تغییر کرده است، نوع نگهداری و سطح امنیتی در نظر گرفته شده برای او، چه در سفرهایش و چه در داخل کاخ سفید، کاملا قابل لمس است که نشان می‌دهد آمریکایی‌ها به این نتیجه رسیده‌اند که عوارض جنگ با ایران بسیار بالا است.

سیمیاری گفت: عوارض جنگ با ایران تنها محدود به باز و بسته شدن تنگه هرمز، باب‌المندب یا سایر نقاط استراتژیک و اهرم‌ها نیست؛ آمریکایی‌ها در واقع اکنون اهداف متحرک یا بانک‌های اطلاعاتی متحرکی هستند که آزادگان جهان حتما با آن‌ها برخورد خواهند کرد.

 

 

 

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