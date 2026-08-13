\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0627\u0639\u0638\u0645 \u06a9\u0631\u06cc\u0645\u06cc\u060c \u0645\u062f\u06cc\u0631\u06a9\u0644 \u0627\u062f\u0627\u0631\u0647 \u06a9\u0644 \u0637\u0631\u062d\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0645\u0644\u06cc \u0648 \u0641\u0631\u0627\u06af\u06cc\u0631 \u0648\u0632\u0627\u0631\u062a \u0648\u0631\u0632\u0634 \u0648 \u062c\u0648\u0627\u0646\u0627\u0646 \u06af\u0641\u062a: \u0648\u0627\u0645 \u0628\u0627 \u0633\u0648\u062f \u06f1\u06f5 \u062f\u0631\u0635\u062f \u0628\u0631\u0627\u06cc \u062c\u0648\u0627\u0646\u0627\u0646 \u0648 \u06a9\u0627\u0631\u0622\u0641\u0631\u06cc\u0646\u0627\u0646 \u0627\u0631\u0627\u0626\u0647 \u0645\u06cc\u200c\u0634\u0648\u062f.\n\n\u00a0\n\u00a0