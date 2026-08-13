باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

ارائه تسهیلات اشتغال‌زایی به جوانان و کارآفرینان + فیلم

مدیرکل اداره کل طرح‌های ملی و فراگیر وزارت ورزش و جوانان در مورد ارائه تسهیلات اشتغال‌زایی به جوانان و کارآفرینان نکاتی بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اعظم کریمی، مدیرکل اداره کل طرح‌های ملی و فراگیر وزارت ورزش و جوانان گفت: وام با سود ۱۵ درصد برای جوانان و کارآفرینان ارائه می‌شود.

 

 

مطالب مرتبط
ارائه تسهیلات اشتغال‌زایی به جوانان و کارآفرینان + فیلم
young journalists club

برگزاری چهارمین جشنواره ملی «ایده‌ها و فرصت‌ها» با محوریت کارآفرینی اجتماعی

ارائه تسهیلات اشتغال‌زایی به جوانان و کارآفرینان + فیلم
young journalists club

تدوین پیش نویس ۱۰۸ برنامه در حوزه جوانان برای سال ۹۸ در اردبیل

راه اندازی یک کافی شاپ چقدر هزینه دارد؟

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
یورش گسترده نظامیان صهیونیست به کرانه باختری و بازداشت ده‌ها فلسطینی + فیلم
۵۱۵

یورش گسترده نظامیان صهیونیست به کرانه باختری و بازداشت ده‌ها فلسطینی + فیلم

۲۳ . مرداد . ۱۴۰۵
تنگه هرمز؛ ابزار قدرت ایران از نگاه مردم + فیلم
۵۱۱

تنگه هرمز؛ ابزار قدرت ایران از نگاه مردم + فیلم

۲۳ . مرداد . ۱۴۰۵
کشور‌های حاشیه خلیج‌فارس برای فرار از بحران به دنبال تعامل با ایران هستند + فیلم
۳۶۰

کشور‌های حاشیه خلیج‌فارس برای فرار از بحران به دنبال تعامل با ایران هستند + فیلم

۲۳ . مرداد . ۱۴۰۵
آغاز برداشت نخود در شهرستان طارم + فیلم
۳۰۶

آغاز برداشت نخود در شهرستان طارم + فیلم

۲۳ . مرداد . ۱۴۰۵
آتش‌سوزی گسترده در بریتانیا + فیلم
۲۹۲

آتش‌سوزی گسترده در بریتانیا + فیلم

۲۳ . مرداد . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha