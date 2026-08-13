باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ سیاوش محبی جانشین پلیس راه راهور فراجا درباره آخرین وضعیت ترافیکی جادههای کشور اظهار کرد: در حال حاضر ترافیک در محور چالوس در مسیر (جنوب به شمال) و در محدوده سیاهبیشه سنگین است.
وی افزود: تردد در محورهای هراز و فیروزکوه، محور قدیم تهران–بومهن، آزادراه تهران–پردیس، آزادراه تهران–شمال و آزادراه قزوین–رشت در هر دو مسیر رفت و برگشت روان گزارش شده است.
جانشین پلیس راه راهور فراجا ادامه داد: در محور چالوس در مسیر شمال به جنوب نیز تردد روان است و در حال حاضر محورهای شمالی کشور فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.
محبی همچنین از بارش پراکنده باران در برخی محورهای استانهای گیلان و مازندران خبر داد.
وی درباره وضعیت ترافیکی محورهای منتهی به استان خراسان رضوی نیز گفت: تردد در محورهای نیشابور–مشهد، تربتحیدریه–مشهد و قوچان–مشهد روان است.
منبع: پلیس راهور فراجا