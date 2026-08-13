جانشین پلیس راه راهور فراجا از ترافیک سنگین در مسیر جنوب به شمال محور چالوس خبر داد و گفت: شاهد بارش باران در برخی محور‌های گیلان و مازندران هستیم.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ سیاوش محبی جانشین پلیس راه راهور فراجا درباره آخرین وضعیت ترافیکی جاده‌های کشور اظهار کرد: در حال حاضر ترافیک در محور چالوس در مسیر (جنوب به شمال) و در محدوده سیاه‌بیشه سنگین است.

وی افزود: تردد در محور‌های هراز و فیروزکوه، محور قدیم تهران–بومهن، آزادراه تهران–پردیس، آزادراه تهران–شمال و آزادراه قزوین–رشت در هر دو مسیر رفت و برگشت روان گزارش شده است.

جانشین پلیس راه راهور فراجا ادامه داد: در محور چالوس در مسیر شمال به جنوب نیز تردد روان است و در حال حاضر محور‌های شمالی کشور فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.

محبی همچنین از بارش پراکنده باران در برخی محور‌های استان‌های گیلان و مازندران خبر داد.

وی درباره وضعیت ترافیکی محور‌های منتهی به استان خراسان رضوی نیز گفت: تردد در محور‌های نیشابور–مشهد، تربت‌حیدریه–مشهد و قوچان–مشهد روان است.

منبع: پلیس راهور فراجا

برچسب ها: جاده چالوس ، پلیس راهور
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