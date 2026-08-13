باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - واشنگتن پست روز چهارشنبه گزارش داد که مقامات اطلاعاتی آمریکا نسبت به اعتبار تهدید ادعایی ترور دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، که توسط اسرائیل منتقل شده بود و به یک عملیات امنیتی استثنایی در هنگام خروج او از ترکیه در ماه گذشته منجر شد، تردید داشتند.
این گزارش به نقل از مقامات فعلی و سابق آمریکا که با اطلاعات این موضوع آشنا هستند، اعلام کرد که تحلیلگران سیا اطلاعات ارائهشده توسط اسرائیل را قانعکننده نمیدانستند و تردیدهای خود را به مقامات دولت ترامپ ابلاغ کردند.
یک مقام آمریکایی به نقل از پست، این گزارش را «برگرفته از اسرائیل، نه تولیدشده توسط آمریکا، و با اعتماد پایین» توصیف کرد.
نگرانیهای اطلاعاتی، ابعاد جدیدی به اقدامات امنیتی پیچیدهای میافزاید که زمانی انجام شد که ترامپ پس از نشست ناتو در ۸ ژوئیه، از آنکارا، پایتخت ترکیه، خارج شد.
پست قبلاً گزارش داده بود که رئیسجمهور آمریکا به طور مخفیانه از ایرفورس وان قدیمی به یک هواپیمای سوم منتقل شد، پس از آنکه نگرانیهایی در مورد اینکه آیا یک هواپیمای جدید بوئینگ ۷۴۷-۸ که توسط قطر به آمریکا هدیه داده شده بود، محافظتهای امنیتی کافی برای خروج دارد یا خیر، مطرح شد.
بر اساس گزارشها، ترامپ با یک کامیون خدمات فرودگاهی از هواپیمای ایرفورس وان در فرودگاه به یک هواپیمای نظامی سی-۳۲آ منتقل شد. او و گروه کوچکی از دستیارانش سپس به پایگاه هوایی میلدنهال در انگلیس پرواز کردند. این هواپیما توسط جنگندههای اف-۱۶ اسکورت شد.
کاخ سفید مستقیماً به سوالات مربوط به ارزیابی اطلاعاتی پاسخ نداد. یک مقام آمریکایی گفت که رئیسجمهور با تهدیدات متعددی از جمله از سوی ایران مواجه بوده و تمام اقدامات لازم برای محافظت از او انجام شده است.
یک مقام آمریکایی در بیانیهای گفت: «همانطور که رئیسجمهور گفته است، او با تهدیدات متعددی علیه جان خود، از جمله تهدیداتی از سوی ایران، مواجه بوده است و هر اقدامی برای تضمین ایمنی او انجام میشود.»
«ماموریت اصلی سرویس مخفی ایالات متحده، محافظت از رئیسجمهور است که آنها به آن دست یافتند.»
سیا از اظهارنظر خودداری کرد، در حالی که سفارت اسرائیل در واشنگتن بلافاصله به درخواست این روزنامه برای جزئیات پاسخ نداد.
علیرغم سوالات در مورد اطلاعات، مقامات آمریکایی گفتند که سرویس مخفی در نهایت تصمیم گرفت که تهدید بالقوه، اقدامات احتیاطی فوقالعاده را ایجاب میکند.
یک مقام به پست گفت: «سرویس مخفی با این رئیسجمهور سه بار نزدیک به فاجعه بوده است، بنابراین آنها هیچ شانسی را نمیپذیرند.»
خود ترامپ روز سهشنبه گفت که تصمیم برای استفاده از هواپیمای دیگر توسط سرویس مخفی گرفته شده است.
او به نقل از پست گفت: «این واقعاً به سرویس مخفی بستگی دارد. من فقط کاری را که آنها دوست دارند انجام دهم، انجام میدهم. «آنها میخواستند من با یک پرواز دیگر، یک هواپیمای دیگر، با ایمنی برابر بروم... من کاری را که آنها میگویند انجام میدهم.»
تردیدهای گزارششده همچنین این سوالات را مطرح کرده است که چرا اسرائیل این اطلاعات را با واشنگتن به اشتراک گذاشته است و آیا این اطلاعات صرفاً به عنوان یک هشدار بوده است یا میتوانسته با هدف تأثیرگذاری بر سیاست آمریکا باشد.
به گفته پست، برخی از مقامات فعلی و سابق اطلاعاتی آمریکا معتقد بودند که گزارش اسرائیل ممکن است تا حدی با هدف تأثیرگذاری بر تصمیمگیری ترامپ و رویکرد واشنگتن به منطقه بوده باشد.
این روزنامه گزارش داد که اسرائیل ایران را فوریترین تهدید امنیتی منطقهای خود میداند، در حالی که همچنین نگرانیهایی در مورد ترکیه و رابطه روزافزون نزدیک بین ترامپ و رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه، ابراز کرده است.
بر اساس این گزارش، این موضوع «با الگوی گستردهتری از گزارشهای اطلاعاتی اسرائیل مطابقت دارد که برخی مقامات آن را به همان اندازه برای شکلدهی به تصمیمگیری رئیسجمهور طراحی شده میدانند که برای اطلاعرسانی به او».
این گزارش همچنین گفت که مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، هم در مورد اطلاعات اسرائیل و هم در مورد عملیات برنامهریزیشده سرویس مخفی مطلع شده است. به گفته مقام سابق مورد استناد پست، با این وجود، روبیو سوار هواپیمای ایرفورس وان قدیمی شد.
یک مقام آمریکایی دیگر با اشاره به دهها هزار پرسنل امنیتی ترکی که برای نشست ناتو مستقر شده بودند، این سوال را مطرح کرد که تهدید ادعایی چقدر جدی میتوانسته باشد.
منبع: آناتولی