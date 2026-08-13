براساس قانون خرید تضمینی ۴۸ ساعت پس از تحویل باید وجه گندم به حساب کشاورزان واریز شود، اما با گذشت بیش از ۵ ماه از فصل برداشت، گندمکاران تنها ۱۱۰ همت از مطالبات خود را دریافت کرده اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - علی رغم گذشت بیش از ۵ ماه از آغاز فصل برداشت گندم، پرداخت مطالبات گندمکاران با چالش های متعددی روبروست به طوریکه به رغم وعده های مکرر مسئولان مبنی بر امروز و فردا و این هفته و هفته آینده پرداخت وجه گندم، تاکنون هیچ یک محقق نشده که این امر با گلایه شدید کشاورزان روبروست چراکه بسیاری از گندمکاران از نیمه شهریور باید کشت خود را آغاز کنند و متاسفانه نقدینگی برای خرید نهاده کشاورزی در اختیار ندارند و دسترنج سال گذشته خود را هنوز دریافت نکردند. این درحالی است که براساس قانون خرید تضمینی، کشاورزان ۴۸ ساعت پس از تحویل باید مطالبات خود را دریافت کنند که متاسفانه به بهانه های مختلف، سازمان برنامه و بودجه در اجرای قانون کوتاهی کرده است.

پیمان فلسفی نایب رئیس کمیسیون کشاورزی گفت: براساس آخرین آمار ۱۱۰ همت از مطالبات کشاورزان پرداخت شده و در جلسه اخیر کمیسیون، رئیس سازمان برنامه و بودجه قول دادند تا ۲۲ مرداد ۱۱۰ همت دیگر پرداخت کند، اما انتظار ما برآن بود که ۳۳۰ همت بصورت یکجا پرداخت شود.

به گفته وی، اتکا بخش کشاورزی به پول نفت اشتباه است و پول بخش کشاورزی را در ابتدای سال باید کنار بگذاریم، ضمن اینکه بودجه ۵۰۴ همتی برای یارانه آرد و نان تصویب کردیم که تامین بودجه با سازمان برنامه و بودجه است، اما دولت بدلیل شرایط جنگی اعلام‌می‌کند که امکان بازگشت پول نفت و درآمدهای مالیاتی به طور کامل وجود ندارد، درحالیکه اگر شیوه های مدیریتی را تغییر دهد و نحوه حکمرانی و تامین اعتبار و پاسخگویی به مطالبه گندمکاران به موقع باشد چراکه قانونگدار تصویب کرده  که ۲۴ ساعت پس از تحویل گندم باید پول پرداخت شود که متاسفانه با گذشت چند ماه تنها ۳۳ درصد مطالبات پرداخت شده است.

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی گفت: دولت همه اولویت ها را باید کنار بگذارد و به این اولویت بپردازد، البته اولویت جنگ و دفاعی جای خود دارد، اما سایر فعالیت ها که امروز نیاز به تخصیص بودجه ندارد، باید متوقف شود و صرفا به چند اولویت اصلی اختصاص پیدا کند و با پشت سرگذراندن این شرایط کارهای دیگر را انجام می دهیم.

اخیرا هم  غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی درباره پرداخت مطالبات گندمکاران اظهار کرد: ما هم مانند گندمکاران پیگیر پرداخت مطالبات هستیم و حتی بیش از آنان این موضوع را دنبال می‌کنیم تا مطالباتشان هرچه سریع‌تر پرداخت شود؛ با این حال، وزارت جهاد کشاورزی دستگاه پرداخت‌کننده نیست که بتوانیم زمان مشخصی را برای واریز وجوه اعلام کنیم.

وعده پرداخت ۱۰۰ همت از مطالبات گندمکاران بار دیگر‌محقق نشد

علیقلی ایمانی مدیر عامل بنیاد ملی گندمکاران با بیان اینکه ۱۱۰ همت از مطالبات گندمکاران پرداخت شده است، گفت: از ۵ فروردین تا ۱۸ خرداد حدود یک چهارم کل مطالبات پرداخت شده و طی هفته های اخیر مسئولان وعده های مکرر پرداخت مطالبات را دادند، اما متاسفانه تاکنون این وعده ها به جایی نرسیده است.

به گفته وی، کشاورزانی که ۵ فروردین گندم برداشت کردند و طی روزهای آتی با خرید نهاده های مورد نیاز باید برای سال زراعی جدید آماده شوند، همچنین کشاورزان مناطق سرد بلافاصله پس از برداشت، کشت گندم را تا نیمه شهریور باید انجام دهند که تاخیر در پرداخت مطالبات بدلیل افزایش چشمگیر هزینه ها، اثر سوء بر تولید دارد.

ایمانی ادامه داد: برآوردها از استان های کشور حاکی از آن است که امسال بیش از ۱۳ میلیون تن گندم در کشور تولید شده است، اما میزان خرید طبق اذعان وزیر جهاد کشاورزی و معاونان بدلیل تاخیر در پرداخت مطالبات موجب شده تا کشاورزان تمایلی به تحویل گندم به مراکز خرید نداشته باشند.

وی با اشاره به اثرات سوء تاخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران بیان کرد: با توجه به هزینه های بالای تولید و کمبود نقدینگی کشاورز، حتی  کشاورزان برای کشت بهاره و تابستانه توان خرید سم و کود را نداشتند که این امر ناشی از اثرات سو پرداخت مطالبات است.وقتی کود شیمیایی هزار درصد به یکباره افزایش دادند، قیمت تراکتور ۲۰۰ درصد افزایش دادند، تکلیف کشاورز با افزایش قیمت تمام شده چیست؟

به گفته وی، علی رغم اینکه قرار بود ۱۰۰ همت از مطالبات گندمکاران تا ۲۰ مرداد و مابقی پرداخت شود، افق روشنی پیش رو نیست و این امر محقق خواهد نشد چراکه از ابتدای فصل برداشت تاکنون... پرداخت شده تا پایان شهریور چطور می خواهند ۴۰۰ همت پرداخت کند.

مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران با بیان اینکه تولید گندم در کشور شرایط مطلوبی قرار دارد، افزود:  کاهش رغبت کشاورزان به تحویل یا عدم تحویل گندم به مراکز خرید ناشی از تعلل در روند پرداخت مطالبات است و در این ارتباط وزیر و معاونان اذعان کردند که تاخیر در پرداخت مطالبات منجر به تعلل کشاورزان در تحویل گندم شده است.

خودکفایی گندم مشروط به تسریع پرداخت مطالبات گندمکاران است

پیمان عالمی رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت: براساس قانون خرید تضمینی، مطالبات باید ۴۸ ساعت پس از تحویل گندم به حساب کشاورزان واریز شود که متاسفانه تاخیر در پرداخت مطالبات موجب شد به رغم شرایط مطلوب تولید گندم، میزان تحویل گندم نسبت به بر آوردها کمتر باشد که امیدواریم با تسریع در روند پرداخت و اصلاح این شرایط زمینه ای را فراهم کند تا کشاورزان نسبت به تحویل گندم به سیلوها ترغیب شوند تا مشکلی در تامین نان مردم ایجاد نشود.

به گفته وی، سوء مدیریت در روند پرداخت مطالبات اثر خود را در الگوی کشت خواهد گذاشت، حال اگر دولت برای سیاست گذاری و برنامه های اجرایی الگوی کشت از کشاورزان بخواهد آنها را همراهی کند، قطعا آسیب ها و ضررهایی خواهد داشت.

عالمی ادامه داد: برآوردهای اولیه حاکی از آن بود که میزان خرید تضمینی گندم به بالای ۱۰ تا ۱۱ میلیون تن برسد که این میزان تحویل به سیلوها به نحوه خرید و پرداخت وجه گندم بستگی دارد، البته دولت هیچ منتی بر سر کشاورزان ندارد، چنانچه بدنبال توزیع نان یارانه ای است، هزینه آن را نباید از جیب کشاورز پرداخت کند  و همواره کشاورزان حق دارند بهای محصول خود را نقدا دریافت کنند و دولت برای کمک به معیشت مردم و پرداخت یارانه به آرد و گندم، خود باید بهای آن را تامین کند و این مشکل را به گردن دولت نیندازد که امنیت غذایی  و تامین آرد و گندم خدشه دار کند.

رئیس اتاق اصناف کشاورزی نسبت به تاثیر سو نحوه پرداخت مطالبات در کشت گندم سال زراعی آینده هشدار داد و گفت: با توجه به نزدیک شدن به سال زراعی جدید، نابه سامانی و سوء مدیریت ها در کشت سال آتی اثر منفی خواهد گذاشت، اما به هرحال امیدواریم کشاورزان از زنجیره تولید خارج نشوند و به خاطر فشارهایی که به آنها وارد می شود، با تمام قوا ایستادگی کنند و تولید محصولات استراتژیک همچون گندم را در برنامه خود داشته باشند.

علی رغم وعده های مکرر مسئولان و دولتمردان، تاکنون تسریع در روند پرداخت مطالبات گندمکاران به نتیجه ای نرسیده است که این امر تهدید جدی برای خودکفایی گندم و امنیت غذایی است که متاسفانه استمرار این بی توجهی ها وابستگی به واردات گندم به آن سوی مرزها را به همراه خواهد داشت که با توجه به افزایش قیمت جهانی گندم و شرایط جنگی، تامین نیاز گندم در داخل از اهمیت بسزایی برخوردار است.

برچسب ها: تولید گندم ، خرید تضمینی گندم ، مطالبات گندمکاران
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲۶
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
امین
۰۸:۳۷ ۲۳ مرداد ۱۴۰۵
بهترین کار اینه که گندم را دیگه تحویل سیلو ندیم آزاد بفروشیم کمتر ولی نقد
۰
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۳۷ ۲۲ مرداد ۱۴۰۵
خدا نعلتتون بکنه .خرجی برا بچه هامون نداریم .خدا ازتون نگذره اون که باعث شد پول کشاورز به تاخیر بیوفته .
۰
۱۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۴۸ ۲۲ مرداد ۱۴۰۵
سلام ما خوزستانی ها از فروردین گندم تحویل دادیم چشممون خشک شد به گوشی منتظر۲۲ مرداد بودیم هم هیچ وعده ی الکی دادن چقدر شرمنده ی بچه هامون بشیم.چقدر قسطی مواد غذایی بخریم دیگه رومون نیست از خونه بریم بیرون.
۰
۱۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۰ ۲۲ مرداد ۱۴۰۵
اینهمه خبرنگار در نشست مطبوعاتی رییس جمهور شرکت کردند ولی یکیشون نپرسید که چرا پول گندمکاران رو نمیدید، کشاورز بیچاره چطور باید زندگی کنه؟ خدا لعنتتون کنه
۰
۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۲ ۲۲ مرداد ۱۴۰۵
قول شما کشکه پس دیگه حیا کنید و قول بی جا ندهید
۰
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۸ ۲۲ مرداد ۱۴۰۵
سال دیگه آزاد میفروشم
۰
۱۰
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Iran (Islamic Republic of)
مهیار
۱۶:۲۸ ۲۲ مرداد ۱۴۰۵
همه ی پول کشاورزان و مردم بدبخت رو در عراق دارن خرج میکنن. من خودم یکی راضی نیستم از این کار و حق خورده ی من را بماند به جبران روز حق.
۱
۸
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Iran (Islamic Republic of)
محسن
۱۶:۱۸ ۲۲ مرداد ۱۴۰۵
لطفا متنی هم برای کسانی بنویسین که موقع تعین نرخ خرید تضمینی گنم همش قیمت را کم میگیرن که این مدت زمان را هم به عوامل تولید گندم اضافه کنن الان ۶ ماه برداشت کردیم و هنوز پول گندم ما را ندادن دلار ۱۵۰ تومان بوده الان نزدیک ۱۹۰ تومان و این یعنی افت ۴۰ درصدی پول کشاورز،
۰
۸
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Iran (Islamic Republic of)
کشاورز مظلوم
۱۶:۰۱ ۲۲ مرداد ۱۴۰۵
بانک کشاورزی دو سه روز پول وامو دیر واریز کنی جریمه صد برابرت می‌کنه. اوقت پول مارو پنج ماهه بردن انگار ن انگار. پول پنج ماه پیش با الان زمین تا آسمون فرقشه. ارزشی براش نموند. لااقل جلوی بانکارو بگیرین جیبمونو خالی کردن
۰
۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۴ ۲۲ مرداد ۱۴۰۵
پول گندم چه شد نمیدید بگو نمیدم سازمان بودجه پدر ما کشاورزان در اورد پول نمیدهد چه شدبه امام رضا خسته شدیم پول کشاورزان بدهید بدهکار
۱
۴۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
کشاورز بیچاره
۱۴:۲۵ ۲۲ مرداد ۱۴۰۵
خدا شاهده منطقه ما سال دیگه حتی یک کیلو به دولت گندم همگی قسم خوردن تا این دولت باشه با کشاورز این کارو نکنه.۱۰تیر از لرستان گندم تحویل دادم هنوز یک ریال ندادن الان یه عالم بدهی و قسط دارم روزانه داره میره روشون.خدا ازتون نگذره
۴
۴۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۱۶ ۲۲ مرداد ۱۴۰۵
این دولت باید از سوی کشاورزان تحریم بشه دولت ریا و نیرنگی بیش نیست
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۵ ۲۲ مرداد ۱۴۰۵
دولت گندم را ازکشاورز با هزار بدبختی و مفت می‌خره و مفت و مجانی تحویل نانوای خوش شانس میده نانوایان هم دولا پهنا با مردم حساب میکنه
۲
۳۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
عليرضا
۱۳:۴۳ ۲۲ مرداد ۱۴۰۵
دولت اگر فکری به مطالبات گندم نکند در حقیقت به خودکفایی گندم ضربه می‌زند
۲
۳۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۹ ۲۲ مرداد ۱۴۰۵
کدام پول هیچ پولی بابت دریافت گندم ندادن
۱
۲۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
حسین رضایی
۱۲:۴۱ ۲۲ مرداد ۱۴۰۵
برا کسی واریز شده پول
۱۲
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
جمال
۲۰:۴۰ ۲۲ مرداد ۱۴۰۵
برا من امروز واریز شد
United States of America
قربان
۲۰:۴۲ ۲۲ مرداد ۱۴۰۵
نه
۱۲
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