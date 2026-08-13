باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - توشیمیتسو موتگی، وزیر امور خارجه ژاپن، روز پنج‌شنبه اعلام کرد که دولت کشورش به شدت نسبت به سفر ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، به جزایر کوریل مورد مناقشه اعتراض می‌کند.

موتگی در پستی در شبکه اجتماعی ایکس اصرار داشت که چهار جزیره از جزایر کوریل، از جمله ایتوروپ که پوتین از آن بازدید کرد، «هم از نظر تاریخی و هم بر اساس قوانین بین‌المللی، سرزمین ذاتی ژاپن هستند.»

واکنش موتگی پس از اولین سفر رسمی پوتین به جزایر کوریل صورت گرفت. روسیه بر حاکمیت بر کل مجمع‌الجزایر معتقد است که از زمان دوران شوروی، از سال ۱۹۴۵، آن را اداره می‌کند. ژاپن ادعا می‌کند که چهار جزیره، از جمله ایتوروپ، متعلق به آن است.

منبع: رویترز