براساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، میانگین کیفیت هوای پایتخت هم‌اکنون (۲۲ مرداد) در شرایط «قابل‌قبول» است.

باشگاه خبرنگاران جوان - میانگین کیفیت هوای تهران طی ۲۴ ساعت گذشته با آلاینده «ذرات معلق کمتر از ۲.۵میکرون» روی عدد ۹۵ و در وضعیت «قابل قبول» قرار داشت.

میانگین کیفیت هوا هم‌اکنون با آلاینده «ذرات معلق کمتر از ۲.۵میکرون» نیز روی عدد ۹۸ و در شرایط قابل‌قبول است.

از ابتدای امسال تاکنون، کیفیت هوای پایتخت، ۱۲ روز در وضعیت «پاک»، ۱۱۲ روز در وضعیت «قابل قبول» و ۱۹ روز در وضعیت «ناسالم برای گروه‌های حساس» و ۲ روز در وضعیت «ناسالم» قرار داشته است.

شاخص کیفیت هوا (AQI) به ۶ دسته اصلی تقسیم بندی می‌شود. بر اساس این تقسیم بندی از عدد صفر تا ۵۰ هوا «پاک»، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا «قابل قبول یا متوسط»، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا «ناسالم برای گروه‌های حساس»، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا «ناسالم»، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا «بسیار ناسالم» و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا «خطرناک» است.

برچسب ها: هوای قابل قبول ، کیفیت هوا
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