\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 -\u00a0 \u067e\u0627\u0633\u062e \u062a\u0646\u062f \u062a\u062d\u0644\u06cc\u0644\u06af\u0631 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646\u06cc \u0628\u0647 \u0631\u0648\u0627\u06cc\u062a\u200c\u0633\u0627\u0632\u06cc \u0627\u06cc\u0646\u062a\u0631\u0646\u0634\u0646\u0627\u0644 \u062f\u0631\u0628\u0627\u0631\u0647 \u0633\u0647\u0645 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0627\u0632 \u062f\u0631\u06cc\u0627\u06cc \u062e\u0632\u0631 \u0631\u0627 \u062f\u0631 \u0627\u062f\u0627\u0645\u0647 \u0645\u0634\u0627\u0647\u062f\u0647\u00a0 \u0645\u06cc \u06a9\u0646\u06cc\u062f.\n\u00a0\n\n\u00a0