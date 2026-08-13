باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

جدال جنجالی بر سر روایت‌سازی اسرائیل اینترنشنال علیه ایران! + فیلم

تحلیلگر ایرانی، سندسازی و روایت‌سازی مجری و کارشناس ضدایرانی را به چالش کشید!

باشگاه خبرنگاران جوان -  پاسخ تند تحلیلگر ایرانی به روایت‌سازی اینترنشنال درباره سهم ایران از دریای خزر را در ادامه مشاهده  می کنید.

 

 
مطالب مرتبط
جدال جنجالی بر سر روایت‌سازی اسرائیل اینترنشنال علیه ایران! + فیلم
young journalists club

جنگ‌افروزی آمریکا در قاب بزک‌شده‌ اینترنشنال؛ توجیه جنگ‌طلبی با برچسب اشتغالزایی! + فیلم

جدال جنجالی بر سر روایت‌سازی اسرائیل اینترنشنال علیه ایران! + فیلم
young journalists club

تلاش مجری اینترنشنال برای سفیدشویی تحریرالشام و جولانی به در بسته خورد!

جدال جنجالی بر سر روایت‌سازی اسرائیل اینترنشنال علیه ایران! + فیلم
young journalists club

اسرائیل اینترنشنال؛ شادی و تبریک برای کریسمس، تهدید و جنگ برای ایرانیان! + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
یورش گسترده نظامیان صهیونیست به کرانه باختری و بازداشت ده‌ها فلسطینی + فیلم
۵۱۵

یورش گسترده نظامیان صهیونیست به کرانه باختری و بازداشت ده‌ها فلسطینی + فیلم

۲۳ . مرداد . ۱۴۰۵
تنگه هرمز؛ ابزار قدرت ایران از نگاه مردم + فیلم
۵۱۱

تنگه هرمز؛ ابزار قدرت ایران از نگاه مردم + فیلم

۲۳ . مرداد . ۱۴۰۵
کشور‌های حاشیه خلیج‌فارس برای فرار از بحران به دنبال تعامل با ایران هستند + فیلم
۳۶۰

کشور‌های حاشیه خلیج‌فارس برای فرار از بحران به دنبال تعامل با ایران هستند + فیلم

۲۳ . مرداد . ۱۴۰۵
آغاز برداشت نخود در شهرستان طارم + فیلم
۳۰۶

آغاز برداشت نخود در شهرستان طارم + فیلم

۲۳ . مرداد . ۱۴۰۵
آتش‌سوزی گسترده در بریتانیا + فیلم
۲۹۲

آتش‌سوزی گسترده در بریتانیا + فیلم

۲۳ . مرداد . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha