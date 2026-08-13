باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - ریچارد بلومنتال، سناتور آمریکایی، روز چهارشنبه از پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، و هانگ کائو، سرپرست وزارت نیروی دریایی، در مورد شرایط موجود بر روی ناو هواپیمابر یواساس آبراهام لینکلن که بیش از ۲۵۰ روز در دریا باقی مانده است، پاسخ خواست.
بلومنتال، عضو کمیته نیروهای مسلح سنا، در نامهای نوشت: «گزارشهای گستردهای از کمبود ملزومات اولیه، آلودگی آب، مشکلات لولهکشی، زوال سلامت روان، نگرانیهای ایمنی در عرشه، و اختلال در سیستم پستی وجود دارد که باعث شده بسیاری از بستههای ارسالی به کشتی برای ماهها در مسیر گم شوند.»
سناتور گفت که این ناو در ۲۱ نوامبر ۲۰۲۵ از پایگاه نیروی دریایی سن دیگو برای مأموریتی که در ابتدا به مدت هفت ماه برنامهریزی شده بود، حرکت کرد. قرار بود این مأموریت در ماه مه به پایان برسد، اما از آن زمان تمدید شده است و هیچ تاریخ بازگشتی به طور عمومی اعلام نشده است.
بلومنتال گفت که این ناو بیش از ۲۰۰ روز بدون توقف در بندر را سپری کرده است و رکورد روزهای متوالی در دریا را به نام خود ثبت کرده است.
به گفته بلومنتال، تمدید این مأموریت سوالات گستردهتری را در مورد اینکه آیا نیروی دریایی میتواند نیازهای عملیاتی تحمیلشده بر ناوگان هواپیمابر خود را با حفظ سلامت خدمه، آمادگی تجهیزات و نگهداری برنامهریزیشده، تداوم بخشد، مطرح کرده است.
سناتور نوشت: «این گزارشها نیازمند توجه فوری هستند، اما آنها همچنین سؤال گستردهتری را مطرح میکنند: اینکه آیا نیروی دریایی میتواند سرعت عملیاتی را که اکنون از ناوگان هواپیمابر خود خواسته میشود، تحمل کند یا خیر.»
سناتور گفت که مأموریت طولانیمدت لینکلن به ویژه قابل توجه است، زیرا در بحبوحه ادامه عملیات نظامی آمریکا در ایران و احتمال ماندن طولانیمدت نیروهای دریایی آمریکا در منطقه انجام میشود.
بلومنتال نوشت: «اگر دولت قصد دارد یک کارزار نظامی طولانیمدت یا حضور بالای ناوگان هواپیمابر را در منطقه حفظ کند، باید توضیح دهد که چگونه قصد دارد اطمینان حاصل کند که نیازهای عملیاتی امروز، بحران آمادگی فردا را ایجاد نمیکنند.»
او همچنین هشدار داد که مأموریتهای طولانیمدت میتوانند خطرات ذاتی عملیات یک ناو هواپیمابر را تشدید کنند، جایی که ملوانان در کنار موتورهای جت، سوخت، سلاح، ماشینآلات سنگین و سیستمهای الکتریکی کار میکنند و در عین حال با تهدیدات احتمالی از سوی دشمنان مواجه هستند.
سوالات در مورد خستگی، روحیه و سلامت روان سربازان
به گفته بلومنتال، خستگی، نگهداریهای به تعویق افتاده و کاهش فرصتها برای استراحت و بازیابی میتوانند این خطرات را بیشتر افزایش دهند.
بلومنتال از پنتاگون خواست توضیح دهد که اگر نیازهای فعلی ادامه یابد، چگونه قصد دارد عملیات گروه ضربت ناوگان هوایی را در خاورمیانه در ۱۲ تا ۲۴ ماه آینده حفظ کند.
او همچنین درخواست جزئیاتی در مورد هر تمدید مأموریت لینکلن، از جمله اینکه چه کسی آنها را مجاز کرده و چه الزامات عملیاتی ذکر شده است، کرد.
سناتور از نیروی دریایی خواست تا فهرستی از مشکلات قابل توجه سکونتپذیری و کیفیت زندگی شناساییشده در این ناو، از جمله مسائل مربوط به لوازم بهداشتی، توالتها، تأسیسات لباسشویی و منابع آب، به همراه اقدامات اصلاحی انجامشده، ارائه دهد.
او همچنین اطلاعاتی در مورد معیارهای مورد استفاده برای نظارت بر خستگی، روحیه، سلامت روان و آمادگی خدمه، و همچنین هرگونه افزایش حوادث ایمنی، مشکلات پزشکی یا مشکلات انضباطی مرتبط با این مأموریت درخواست کرد.
بلومنتال همچنین این سوال را مطرح کرد که آیا ساختار نیرو و مدل استقرار فعلی نیروی دریایی میتواند به طور پایدار نیاز به ناوهای هواپیمابر را برآورده کند یا خیر.
در نهایت، او از پنتاگون خواست تا هدف نظامی پشت ادامه استقرار لینکلن در رابطه با ایران و اینکه چگونه مقامات تشخیص میدهند که آیا حضور آن همچنان ضروری است یا خیر، توضیح دهد.
گزارش شده است که ملوانان مستقر در ناو یواساس آبراهام لینکلن در طول مأموریت طولانیمدت این ناو هواپیمابر در خاورمیانه، اقدام به پریدن از کشتی کردهاند و این موضوع نگرانیهای تازهای را در میان خانوادههای نظامی و قانونگذاران در مورد سلامت روان و شرایط زندگی خدمه ایجاد کرده است.
گزارشهای نشریات Navy Times و Stars and Stripes، حوادث متعددی را توصیف میکنند که شامل اقدام ملوانان برای پریدن از کشتی در حالی که این ناو وارد نهمین ماه خود در دریا میشود، میشود. بر اساس گزارشها، این ناو که حدود ۵٬۰۰۰ ملوان و تفنگدار دریایی را حمل میکند، بیش از ۲۵۰ روز متوالی را بدون توقف در بندر سپری کرده است.
منبع: آناتولی