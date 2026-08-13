باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا رضایی - خراسان جنوبی سومین استان پهناور کشور و استانی کویری که سال هاست با خوشسالی مواجه است و حالا با گرم شدن هوا با کمبود آب دست و پنج نرم میکند.
در حال حاضر ۵۷ درصد از مشترکین آب در استان، الگوی مصرف را رعایت میکنند.
توکلی مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی گفت: میزان ذخیره مخازن آب در شهرهای استان در حال حاضر در حدود ۴۰ درصد قرار دارد.
او افزود: هر درجه افزایش دما، سطح مصرف آب را دستکم ۵ درصد بالا میبرد.
توکلی برای مدیریت مصرف تابستانه، توصیههایی به خانوارها ارائه کرد از جمله استفاده از ظرفیت حداکثری ماشینهای لباسشویی و ظرفشویی در هر نوبت شست و شو، کاهش زمان استحمام و کوتاه کردن مدت دوش گرفتن، نصب تجهیزات کاهنده مصرف در شیرآلات خانگی، کاهش دور کولر و مدیریت بهینه وسایل سرمایشی برای صرفه جویی در آب.
طبق قانون بودجه، برای تشویق شهروندان به مدیریت منابع آبی، تسهیلات ویژهای در نظر گرفته شده است؛ مشترکانی که زیر الگوی مصرف باشند و نسبت به سال گذشته، ۲۰ درصد کاهش مصرف داشته باشند، مشمول ۲۰ درصد تخفیف در آببها خواهند شد و مشترکانی که علاوه بر رعایت الگو، به صورت داوطلبانه تجهیزات کاهنده مصرف مورد تأیید وزارت نیرو را در منازل خود نصب کنند، از ۳۰ درصد تخفیف در قبوض آب بهرهمند میشوند.
تابستان امسال، بیش از هر زمان دیگری نیازمند همراهی شهروندان در مصرف بهینه آب هستیم؛ همراهی که میتواند عبور از روزهای گرم پیش روی استان را ممکن سازد و از بروز تنش آبی جلوگیری کند.