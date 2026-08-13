مدیرعامل سازمان منطقه آزاد مازندران از مردم خواست از پیش خرید خودروهای مرتبط با پلاک منطقه آزاد استان خودداری کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - امین افقی روز پنجشنبه در گزارشی به خبرنگاران، با بیان اینکه فرآیند واردات خودرو و تخصیص پلاک منطقه آزاد به شکلی شفاف و قانونی است، افزود: ۵۳ شرکت دارای مجوز رسمی فعالیت اقتصادی در زمینه واردات خودرو و پلاک منطقه آزاد مازندران از این سازمان هستندکه اسامی آنها در وب‌سایت رسمی سازمان منطقه آزاد موجود است.

او از مردم خواست برای جلوگیری از هرگونه ضرر احتمالی از پیش خرید خودروهای مرتبط با پلاک منطقه آزاد مازندران جداً خودداری کنند.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد مازندران با بیان اینکه مواردی از دریافت پول و تحویل ندادن خودرو گزارش شده است، ادامه داد: مردم پیش از هرگونه خرید یا پیش‌خرید، اعتبار، مجوزها و توان مالی عرضه‌کنندگان را بررسی کنند تا گرفتار مشکلات حقوقی و مالی نشوند.

افقی در پاسخ به این پرسش که امکان واردات خودروی مناطق آزاد به صورت شخصی وجود دارد گفت: قانون تا ماه گذشته این اجازه را به اشخاص حقیقی و افراد داده بود، اما بر اساس قوانین جدید واردات خودروی نو به مناطق آزاد صرفاً توسط شرکت‌ها امکان‌پذیر است تا ارائه خدمات پس از فروش، تأمین قطعات و پاسخگویی به مصرف‌کنندگان تضمین شود.

او گفت: مجوزهای لازم برای واردات خودروهای کارکرده به منطقه آزاد مازندران گرفته شده است، اما هنوز زمان واردات آن مشخص نیست.