باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - مهدی قمصریان، مدیرعامل صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: در حوزه حمل‌ونقل، مطابق قوانین و مقررات، مرجع رسمی مدیریت اطلاعات وسایل نقلیه موتوری زمینی کشور، پلیس راهور فراجاست.

او افزود: بر اساس ماده ۵۴ قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب سال ۱۳۹۵، پلیس راهور مکلف شده است دسترسی برخط به بانک‌های اطلاعاتی وسایل نقلیه را برای دستگاه‌های ذی‌ربط فراهم کند.

قمصریان ادامه داد: متأسفانه با وجود پیگیری‌های مستمر صندوق تأمین خسارت‌های بدنی و سایر دستگاه‌های مرتبط، این تکلیف قانونی تاکنون به‌طور کامل اجرایی نشده است؛ بنابراین امکان اعلام آمار دقیق و قطعی از تعداد وسایل نقلیه کشور وجود ندارد.

مدیرعامل صندوق تأمین خسارت‌های بدنی تصریح کرد: با این حال، بر اساس تلفیق آمار‌های منتشرشده در حوزه حمل‌ونقل و اطلاعات مربوط به تولید خودرو و موتورسیکلت، برآورد ما این است که حدود ۴۵ میلیون وسیله نقلیه در کشور وجود دارد.

او گفت: وقتی این برآورد را با آمار بیمه‌نامه‌های شخص ثالث صادرشده در سال ۱۴۰۴ مقایسه می‌کنیم، به این نتیجه می‌رسیم که حدود ۱۴ میلیون وسیله نقلیه فاقد بیمه‌نامه اجباری شخص ثالث هستند.

قمصریان بیان کرد: به بیان دیگر، تقریباً یک‌سوم وسایل نقلیه کشور بدون پوشش بیمه اجباری در حال تردد هستند که بخش عمده آنها را موتورسیکلت‌ها تشکیل می‌دهند.

او خاطرنشان کرد: این موضوع علاوه بر افزایش ریسک برای رانندگان و زیان‌دیدگان، بار مالی قابل توجهی را نیز به صندوق تأمین خسارت‌های بدنی تحمیل می‌کند.