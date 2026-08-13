باشگاه خبرنگاران جوان - در شب شهادت امام رضا (ع)، حرم رضوی میعادگاه عاشقان و دلدادگان امامت و ولایت یکپارچه سیاه پوش شده و میزبان میلیون‌ها زائر کوی رضوی است. عزاداران از جای جای ایران اسلامی و اقصی نقاط جهان خود را به مشهد رسانده و بارگاه ملکوتی رضوی را همچون نگینی در برگرفته و در سوگ عالم آل محمد (ص) به عزاداری و سوگواری می‌پردازند.

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منبع: سید شهاب مرتضوی - خراسان رضوی

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