شهروندخبرنگار ما فیلمی از حال و هوای حرم رضوی در شب شهادت امام رضا (ع) را به نمایش گداشت که مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - در شب شهادت امام رضا (ع)، حرم رضوی میعادگاه عاشقان و دلدادگان امامت و ولایت یکپارچه سیاه پوش شده و میزبان میلیون‌ها زائر کوی رضوی است. عزاداران از جای جای ایران اسلامی و اقصی نقاط جهان خود را به مشهد رسانده و بارگاه ملکوتی رضوی را همچون نگینی در برگرفته و در سوگ عالم آل محمد (ص) به عزاداری و سوگواری می‌پردازند.
شهروندخبرنگار ما فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: سید شهاب مرتضوی - خراسان رضوی

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برچسب ها: شهادت امام رضا (ع) ، سوژه خبری ، مناسبت های مذهبی
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