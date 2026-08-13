باشگاه خبرنگاران جوان- بدر بالعبید، خبرنگار شناختهشده و متخصص حوزه فوتبال آسیا، امروز (پنجشنبه) از یک تصمیم استراتژیک و تحولآفرین در فوتبال قاره خبر داد. بر اساس این افشاگری، کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) در نظر دارد طرح برگزاری «لیگ ملتهای آسیا» را به سبک تورنمنتهای اروپایی پیادهسازی کند.
هدف از این اقدام، شبیهسازی موفقیتآمیز مدل یوفا است؛ اتحادیه فوتبال اروپا هشت سال پیش با ایجاد «لیگ ملتها»، توانست بازیهای پراکنده در ایام فیفا دی را به یک تورنمنت رسمی، جذاب و پرطرفدار تبدیل کند که هم سطح رقابتی را بالا برده و هم سود اقتصادی قابلتوجهی برای تیمها به همراه داشته است. اکنون AFC نیز قصد دارد با اجرای طرحی مشابه، علاوه بر ارتقای سطح کیفی رقابتهای تیمهای ملی در قاره کهن، مزایای مالی و برندینگ تیمهای شرکتکننده را نیز افزایش دهد.
این طرح جدید میتواند فرصتی بینظیر برای تیم ملی ایران باشد. با توجه به اینکه آخرین قهرمانی تیم ملی ایران در سطح قاره به سال ۱۹۷۶ بازمیگردد، ایجاد چنین تورنمنتی رسمی و مستمر، مسیری تازه برای بازگشت سرخپوشان به قله فوتبال آسیا و کسب جامهای معتبر قارهای فراهم خواهد کرد.