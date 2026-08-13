مدیریت مصرف برق در شرایط کنونی صرفاً یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی برای کاهش فشار بر شبکه، جلوگیری از خاموشی‌ها و کنترل هزینه خانوارهاست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور  - با توجه به افزایش مصرف برق در فصل تابستان، مدیریت مصرف انرژی به یکی از ضرورت‌های مهم برای جلوگیری از خاموشی و افزایش هزینه قبوض تبدیل شده است.

هیچ‌کس از خاموشی‌های تابستانی یا قبوض سنگین برق استقبال نمی‌کند؛ بنابراین، استفاده از تجهیزات سرمایشی پربازده و مدیریت میزان مصرف می‌تواند نقش مهمی در کاهش فشار بر شبکه برق و هزینه خانوار‌ها داشته باشد.

در همین زمینه، میزان مصرف برق مشترکان بر اساس الگوی مصرف تعیین می‌شود و تعرفه برق نیز به‌صورت پلکانی محاسبه خواهد شد. به این معنا که افزایش مصرف نسبت به الگوی تعیین‌شده می‌تواند مشترک را وارد پله‌های بالاتر تعرفه کند و در نتیجه، هزینه برق با ضریب بیشتری افزایش یابد.

از سوی دیگر، مقایسه قبض برق خانوار‌ها بدون توجه به شرایط آب‌وهوایی مناطق مختلف، مقایسه دقیقی نیست. وزارت نیرو کشور را بر اساس شرایط اقلیمی به مناطق مختلف تقسیم کرده و الگوی مصرف برق را متناسب با شرایط دمایی و نیاز هر منطقه تعیین می‌کند؛ بنابراین، میزان مصرف یک خانوار در تهران را نمی‌توان با مصرف خانواری که در مناطق گرم و جنوبی کشور زندگی می‌کند، به‌صورت مستقیم مقایسه کرد.

بر این اساس، بهترین معیار برای ارزیابی مصرف برق، مقایسه مصرف خانوار با الگوی مصرف تعیین‌شده برای همان منطقه و همچنین مقایسه قبض امسال با دوره‌های مشابه است.

مدیریت مصرف برق در شرایط کنونی صرفاً یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی برای کاهش فشار بر شبکه، جلوگیری از خاموشی‌ها و کنترل هزینه خانوارهاست.

وزارت نیرو نیز تأکید دارد که یارانه برق با هدف حمایت از مصرف متعارف خانوار‌ها اختصاص می‌یابد و قرار نیست به عاملی برای افزایش مصرف تبدیل شود؛ ازاین‌رو، سیاست‌گذاری در زمینه تعرفه‌ها و الگوی مصرف با هدف توزیع عادلانه این یارانه ادامه خواهد داشت.

برچسب ها: وزارت نیرو ، قبض برق
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۸
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۳۲ ۲۲ مرداد ۱۴۰۵
۴۷ سال چکار میکردین؟۴تا نیروگاه نتونستین بسازین؟منابع نفت وگازمون تو دنیا اوله
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۱ ۲۲ مرداد ۱۴۰۵
انگار هر چی برق مصرف می شود همان مقدار هم روی آبو.نمان و مالیات... لحاظ می شود ...
۰
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۹ ۲۲ مرداد ۱۴۰۵
جالبه من قبض برق دو منطقه مختلف تهران را با هم مقایسه کردم و نرخ تعرفه پله اول بسیار متفاوت بود
۰
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۸ ۲۲ مرداد ۱۴۰۵
هزینه های برق خیلی بالاست به خدا ما تا جایی که بتونیم لامپ و یا هر وسیله غیر ضروری رو استفاده نمیکنیم ولی متأسفانه پول قبض زیاد میاد
۲
۹
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Germany
مردم
۱۰:۱۶ ۲۲ مرداد ۱۴۰۵
هر چی زورشون برسه قبلا قبض برق حدود ۱۰۰ بود الان شده بالای ۶۰۰ ۷۰۰ هزار تومن
۴
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۱۳ ۲۲ مرداد ۱۴۰۵
مردم رو بدبخت کردید.
۲
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۰۵ ۲۲ مرداد ۱۴۰۵
قیمت قبض ما کم هس

چون کم مصرف یم

کولر نداریم
اتو نداریم
۸
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۷ ۲۲ مرداد ۱۴۰۵
مگه میشه بدون کولر
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