باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - با توجه به افزایش مصرف برق در فصل تابستان، مدیریت مصرف انرژی به یکی از ضرورتهای مهم برای جلوگیری از خاموشی و افزایش هزینه قبوض تبدیل شده است.
هیچکس از خاموشیهای تابستانی یا قبوض سنگین برق استقبال نمیکند؛ بنابراین، استفاده از تجهیزات سرمایشی پربازده و مدیریت میزان مصرف میتواند نقش مهمی در کاهش فشار بر شبکه برق و هزینه خانوارها داشته باشد.
در همین زمینه، میزان مصرف برق مشترکان بر اساس الگوی مصرف تعیین میشود و تعرفه برق نیز بهصورت پلکانی محاسبه خواهد شد. به این معنا که افزایش مصرف نسبت به الگوی تعیینشده میتواند مشترک را وارد پلههای بالاتر تعرفه کند و در نتیجه، هزینه برق با ضریب بیشتری افزایش یابد.
از سوی دیگر، مقایسه قبض برق خانوارها بدون توجه به شرایط آبوهوایی مناطق مختلف، مقایسه دقیقی نیست. وزارت نیرو کشور را بر اساس شرایط اقلیمی به مناطق مختلف تقسیم کرده و الگوی مصرف برق را متناسب با شرایط دمایی و نیاز هر منطقه تعیین میکند؛ بنابراین، میزان مصرف یک خانوار در تهران را نمیتوان با مصرف خانواری که در مناطق گرم و جنوبی کشور زندگی میکند، بهصورت مستقیم مقایسه کرد.
بر این اساس، بهترین معیار برای ارزیابی مصرف برق، مقایسه مصرف خانوار با الگوی مصرف تعیینشده برای همان منطقه و همچنین مقایسه قبض امسال با دورههای مشابه است.
مدیریت مصرف برق در شرایط کنونی صرفاً یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی برای کاهش فشار بر شبکه، جلوگیری از خاموشیها و کنترل هزینه خانوارهاست.
وزارت نیرو نیز تأکید دارد که یارانه برق با هدف حمایت از مصرف متعارف خانوارها اختصاص مییابد و قرار نیست به عاملی برای افزایش مصرف تبدیل شود؛ ازاینرو، سیاستگذاری در زمینه تعرفهها و الگوی مصرف با هدف توزیع عادلانه این یارانه ادامه خواهد داشت.