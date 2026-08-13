باشگاه خبرنگاران جوان- سعید فتاحی، رئیس سازمان فوتبال باشگاه استقلال، در واکنش به انتشار اخبار و شایعات اخیر پیرامون وضعیت مالی باشگاه، ضمن تکذیب قاطعانه گمانهزنیهای مطرح شده در فضای مجازی، تأکید کرد که این اخبار هیچ ارتباطی با واقعیتهای موجود در باشگاه ندارد.
وی اظهار داشت که هلدینگ خلیج فارس به عنوان مالک باشگاه، با قدرت و طبق برنامهریزیهای از پیش تعیینشده، در کنار استقلال ایستاده است.
فتاحی با اشاره به اینکه بهترین پاسخ به جوسازیهای رسانهای، اقدامات عملی است، خاطرنشان کرد: در راستای تلاش برای ایجاد آرامش روانی در کادر فنی و بازیکنان جهت ورود بدون دغدغه به فصل جدید، تمامی پیشپرداختهای مربوط به اعضای تیم فوتبال روز گذشته توسط هلدینگ خلیج فارس تسویه شده است.
وی افزود که این اقدام مالی، نشاندهنده عزم جدی و نگاه مسئولانه مالک باشگاه نسبت به موفقیتهای استقلال در فصل پیش رو است.
فتاحی در پایان با خطاب قرار دادن هواداران، ضمن اطمینانبخشی از روند آمادهسازی و تقویت تیم، تأکید کرد که مجموعه مدیریتی و فنی تمام تمرکز خود را بر کسب نتایج مطلوب گذاشتهاند و این نوع شایعات تنها باعث افزایش انگیزه اعضای باشگاه خواهد شد.