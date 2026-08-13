باشگاه خبرنگاران جوان ، سمیه بشارتی - امروز پنج شنبه ۲۲مرداد ماه مصادف با آخرین روز از ماه صفر سالروز شهادت انیس النفوس، شمس الشموس، حضرت امام رضا (ع) است. امامی که ایران و ایرانی به میزبانی بارگاه ملکوتی اش به خود می‌بالد و حرمش ملجأ آرزومندان و دردمندان است.

مردم گیلان دیشب و امروز به مناسبت سالروز شهادت امام مهربانی‌ها آقا علی بن موسی الرضا (ع) با حضور در مساجد، حسینیه ها، تکایا و اماکن مذهبی آیین‌های سوگواری برپا کرده اند.



بارگاه آقا سید جلال الدین اشرف برادر امام رضا (ع) در شهرستان آستانه اشرفیه نیز شب گذشته و همچنین از ساعات اولیه امروز مملو از حضور عزاداران و عاشقان اهل بیت (ع) است.

عاشقان اهل بیت (ع) همچنین پیش از ظهر امروز با حضور در زیارتگاه و بقعه متبرکه خواهر امام رضا (ع) در رشت در فراق هشتمین امام شیعیان جهان اشک ماتم ریختند.