مدافع جدید پاختاکور پس از ورود به تاشکند و استقبال باشگاه، در پیامی به هواداران ازبکستان گفت که برای دیدن آنان لحظه شماری می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان- سفر تازه مهدی پورعلی‌گنجی به فوتبال آسیا از فرودگاه تاشکند آغاز شد. مدافع ۳۴ ساله که پس از چهار فصل حضور در پرسپولیس از جمع سرخپوشان جدا شده بود، با امضای قراردادی تا پایان سال میلادی رسماً به پاختاکور ازبکستان پیوست و بلافاصله در بدو ورود، از سوی فرستادگان این باشگاه مورد استقبال قرار گرفت.

او نخستین پیام خود را در قالب متنی کوتاه به زبان انگلیسی خطاب به هواداران تیم جدیدش منتشر کرد: «سلام به هواداران پاختاکور. خوشحالم که اینجا هستم و برای دیدن شما لحظه شماری می کنم.»

پورعلی‌گنجی که قرار است از امروز در تمرینات پاختاکور شرکت کند، کار خود را برای رسیدن به آمادگی مطلوب آغاز خواهد کرد تا هرچه سریعتر به ترکیب تیم جدیدش اضافه شود.

ورود این مدافع باتجربه در حالی رقم میخورد که پاختاکور تازه صعود خود را به مرحله لیگ نخبگان آسیا جشن گرفته است؛ جایی که دو شب پیش با برتری سه بر صفر برابر الحسین اردن در مرحله مقدماتی، راهی بالاترین سطح باشگاهی قاره شد. در این دیدار دوستونبک حمداموف دو گل و بشار رسن یک گل به ثمر رساندند تا نماینده ازبکستان به جمع بزرگان آسیا بپیوندد.

با این صعود، پورعلی‌گنجی در فصل جدید لیگ نخبگان آسیا نیز فرصت حضور خواهد داشت؛ اتفاقی که می تواند او را به حریف استقلال و تراکتور، دو نماینده ایران در این رقابت ها، تبدیل کند. با توجه به حضور هر سه تیم در منطقه غرب، قرعه کشی مرحله لیگ که ۲۷ مرداد برگزار می شود، می تواند مدافع سابق پرسپولیس را مقابل یکی یا هر دو نماینده ایران قرار دهد.

پورعلی‌گنجی پیش از این سابقه بازی در لیگ قهرمانان آسیا با پیراهن پرسپولیس و السد قطر را در کارنامه دارد و حالا تجرب‌های تازه را در فوتبال ازبکستان و ترکیب یکی از باسابقه ترین تیم‌های قاره آغاز می کند؛ فصلی که می تواند در آن چهره‌های آشنا را بار دیگر مقابل خود ببیند.

برچسب ها: مرتضی پورعلی گنجی ، پرسپولیس
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