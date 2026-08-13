باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - وزارت کشور عراق با صدور بیانیهای اعلام کرده است که مأموران آژانس اطلاعات (شاخه مدیریت اطلاعات و مبارزه با تروریسم بغداد – بخش الرصافه) در دو عملیات جداگانه و پیشگیرانه، موفق به کشف و ضبط بیش از ۲۰ فروند پهپاد دستساز و دستگیری چهار نفر در این ارتباط شدهاند.
به گزارش خبرگزاری رسمی عراق، در این بیانیه آمده است که متهمان این پهپادها را برخلاف ضوابط و دستورالعملهای اعلامشده از سوی مراجع ذیصلاح نگهداری میکردند.
بر اساس این بیانیه، متهمان در بازجوییهای اولیه به صراحت اعتراف کردهاند که این پهپادها را به قصد خرید و فروش و تجارت غیرقانونی نگهداری میکردهاند. وزارت کشور عراق همچنین تأکید کرده است که هر دو عملیات پس از اخذ مجوزهای قانونی و قضایی لازم به اجرا درآمده است.
منبع: واع