وزارت کشور عراق از کشف و ضبط بیش از ۲۰ فروند پهپاد دست‌ساز در دو عملیات جداگانه توسط آژانس اطلاعات بغداد خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - وزارت کشور عراق با صدور بیانیه‌ای اعلام کرده است که مأموران آژانس اطلاعات (شاخه مدیریت اطلاعات و مبارزه با تروریسم بغداد – بخش الرصافه) در دو عملیات جداگانه و پیشگیرانه، موفق به کشف و ضبط بیش از ۲۰ فروند پهپاد دست‌ساز و دستگیری چهار نفر در این ارتباط شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری رسمی عراق، در این بیانیه آمده است که متهمان این پهپاد‌ها را برخلاف ضوابط و دستورالعمل‌های اعلام‌شده از سوی مراجع ذی‌صلاح نگهداری می‌کردند.

بر اساس این بیانیه، متهمان در بازجویی‌های اولیه به صراحت اعتراف کرده‌اند که این پهپاد‌ها را به قصد خرید و فروش و تجارت غیرقانونی نگهداری می‌کرده‌اند. وزارت کشور عراق همچنین تأکید کرده است که هر دو عملیات پس از اخذ مجوز‌های قانونی و قضایی لازم به اجرا درآمده است.

منبع: واع

برچسب ها: دولت عراق ، پهپاد
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