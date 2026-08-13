آغاز پرونده سنگین علیه متا در آمریکا + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - دادستانهای چند ایالت آمریکا، شرکت متا مالک فیسبوک و اینستاگرام را به طراحی اعتیادآور سکوهای اجتماعی برای کودکان و نوجوانان و ارائه اطلاعات گمراهکننده درباره ایمنی آنها متهم کردند. جریمه احتمالی این پرونده تا ۱.۴ تریلیون دلار برآورد شده است؛ رقمی نزدیک به ارزش بازار متا.
پیشتر نیز دادگاهی در نیومکزیکو، متا را در تشدید بحران سلامت روان کودکان مسئول شناخت و این شرکت را به پرداخت ۵۶۷ میلیون دلار محکوم کرد.
طبق نظرسنجی رویترز، ۸۵ درصد آمریکاییها شبکههای اجتماعی را بالقوه اعتیادآور برای کودکان میدانند و ۶۱ درصد خواهان نظارت سختگیرانهتر بر این شرکتها هستند.