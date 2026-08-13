باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - شبکه اجتماعی ایکس (وابسته به ایلان ماسک)، حساب کاربری سرتیپ یحیی سریع، سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن، را به طور کامل مسدود و از دسترس خارج کرده است. این اقدام در حالی صورت گرفته که آمریکا در اقدامی بی شرمانه، انصارالله یمن را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داد.

فعالان فضای مجازی تأکید کرده‌اند که حساب کاربری سریع، که به دلیل قرائت منظم بیانیه‌های نظامی انصارالله (به‌ویژه درباره حملات علیه اسرائیل و دریای سرخ) شناخته می‌شد، دیگر قابل دسترسی نیست. هرچند دلیل رسمی حذف این حساب اعلام نشده، اما گمانه‌زنی‌ها حاکی از آن است که این اقدام با درج نام انصارالله در فهرست تروریستی مرتبط است و احتمالاً دیگر حساب‌های این جنبش نیز در آینده نزدیک مسدود خواهند شد.

پیش از این نیز ایکس حساب‌های محمد البخیتی (از رهبران ارشد انصارالله)، چند تن دیگر از چهره‌های شاخص این گروه و حساب‌های رسانه‌ای مرتبط با آنها را مسدود کرده بود. در همین حال، فعالان و رسانه‌های انصارالله با محکوم کردن این اقدام، آن را «بستن دهان‌ها» و «سرکوب آزادی بیان» خوانده‌اند.

برخی منابع رسانه‌ای نیز اعلام کرده‌اند که این اقدام در پی درخواست مستقیم مقامات عربستان سعودی صورت گرفته است. حساب کاربری یحیی سریع به عنوان کانال اصلی انتشار بیانیه‌ها، گزارش‌های عملیاتی و مواضع رسمی نیرو‌های مسلح یمن شناخته می‌شد و مخاطبان گسترده‌ای در میان کاربران عرب‌زبان و بین‌المللی داشت. این مسدودسازی که واکنش‌های گسترده‌ای در فضای مجازی به دنبال داشته، در راستای اعمال محدودیت بر اطلاع‌رسانی رسمی ارتش یمن و اجابت درخواست‌های سیاسی ریاض از سوی این شبکه اجتماعی ارزیابی می‌شود.

منبع: الجزیره