سه کارمند شهرداری گلوگاه در پی تشکیل پرونده تخلفات مالی و با اتهام مشارکت در اختلاس بیش از یک میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان، با دستور دادستان این شهرستان بازداشت و روانه زندان شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - عباس پوریانی رئیس کل دادگستری مازندران از بازداشت سه نفر از کارکنان شهرداری گلوگاه به اتهام مشارکت در اختلاس بیش از یک میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان خبر داد و گفت: متهمان پس از تفهیم اتهام و صدور قرار بازداشت موقت، روانه زندان شدند.

او افزود: در پی گزارش‌های واصله درباره تخلفات مالی صورت‌گرفته در شهرداری گلوگاه، پرونده‌ای در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان تشکیل و موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار دادستانی قرار گرفت.

پوریانی گفت: بر اساس تحقیقات مقدماتی انجام‌شده، سه نفر از کارکنان شهرداری گلوگاه به مشارکت در اختلاس به مبلغ بیش از یک میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان متهم شدند.

رئیس کل دادگستری مازندران افزود: پس از جمع‌آوری مستندات قانونی، متهمان با دستور دادستان گلوگاه جلب و پس از تفهیم اتهام، با صدور قرار بازداشت موقت روانه زندان شدند.

پوریانی با تأکید بر برخورد قاطع دستگاه قضایی با هرگونه فساد مالی و اداری، گفت: صیانت از حقوق عمومی و بیت‌المال از مهم‌ترین وظایف دستگاه قضایی است و در صورت احراز هرگونه تخلف یا جرم، در چارچوب قانون با عوامل آن برخورد خواهد شد.

او افزود: تحقیقات تکمیلی درباره سایر ابعاد پرونده، نحوه وقوع تخلفات، میزان دقیق وجوه و شناسایی و بررسی نقش احتمالی سایر افراد مرتبط با موضوع در حال انجام است و در صورت احراز اتهام افراد دیگر، اقدامات قانونی لازم انجام خواهد شد.

رئیس کل دادگستری مازندران گفت: با توجه به اینکه پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد، هرگونه اظهارنظر نهایی درباره مسئولیت کیفری متهمان منوط به تکمیل تحقیقات، رسیدگی قضایی و صدور حکم قطعی است.

منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران

برچسب ها: دادگستری مازندران ، کشف اختلاس
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