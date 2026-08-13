مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران با اشاره به پیامدهای تغییرات اقلیمی بر دریای خزر گفت: تراز آب این پهنه به پایین‌ترین میزان خود طی حدود ۲۰۰ سال اخیر رسیده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا کنعانی روز پنجشنبه در گزارشی به خبرنگاران با بیان اینکه تغییرات اقلیمی در سال‌های اخیر تأثیر محسوسی بر وضعیت دریای خزر گذاشته است، اظهار کرد: طی دو دهه گذشته دمای آب خزر حدود یک و نیم درجه افزایش یافته و همین مسئله میزان تبخیر را بین ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش داده است.

وی با اشاره به منابع تأمین آب دریای خزر افزود: حدود ۲۵ درصد آب خزر از بارش‌ها و ۷۵ درصد از طریق رودخانه‌ها تأمین می‌شود و در این میان، رودخانه ولگا مهم‌ترین ورودی آب به خزر به شمار می‌رود و به تنهایی حدود ۸۰ درصد آب ورودی این دریا را تأمین می‌کند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران ادامه داد: در کنار ورودی‌های آب، تبخیر یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های مؤثر بر تراز آبی خزر است و افزایش دما و تبخیر سبب شده بیلان آبی دریای خزر منفی شود.

کنعانی تصریح کرد: بر اساس روندهای موجود، تراز آب دریای خزر سالانه حدود ۱۰ تا ۲۰ سانتی‌متر کاهش پیدا می‌کند و در شرایط فعلی، خزر در پایین‌ترین تراز آبی خود طی حدود ۲۰۰ سال اخیر قرار گرفته است.

وی با اشاره به پیامدهای کاهش تراز آب خزر گفت: ادامه این روند تنها یک مسئله زیست‌محیطی نیست، بلکه می‌تواند بر معیشت جوامع ساحلی، تأسیسات و زیرساخت‌های ساحلی و همچنین زیست‌بوم‌های وابسته به خزر از جمله تالاب‌های ساحلی اثرگذار باشد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران تأکید کرد: تغییرات تراز آب دریای خزر باید به عنوان یک مسئله چندوجهی مورد توجه قرار گیرد، چراکه استمرار کاهش سطح آب می‌تواند آثار گسترده‌ای بر محیط زیست، اقتصاد و فعالیت‌های انسانی در مناطق ساحلی بر جای بگذارد.

برچسب ها: دریای خزر ، بحران آب
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