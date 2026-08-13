باشگاه خبرنگاران جوان؛ ماریلا تجدد - محمد فتحی فرماندار سلماس در محل استقرار سازه های پیش ساخته پایانه مرز کوزه‌رش بیان کرد: سیاست کلان جمهوری اسلامی بر این تعلق گرفته است که به مرز به‌عنوان فرصت نگریسته شود نه تهدید.

دکتر فتحی گفت: با مساعدت دکتر رحمانی استاندار آذربایجان غربی و پیگیری های سردار دکتر رضازاده نماینده مردم سلماس در مجلس شورای اسلامی بخشی از آرزوی دیرینه مردم سلماس محقق شد و امیدواریم با تداوم این پیگیری ها به‌زودی شاهد اقدامات طرف ترک در راستای بازگشایی پایانه بین المللی کوزه رش باشیم.

وی افزود: این مرز، با توجه به مرز ۱۰۰ کیلومتری که با مرز ترکیه دارد می‌توان گفت توپوگرافی خاصی ندارد، راهی هموار دارد و نزدیک‌ترین نقطه اتصال استان های شمال غربی به مراکز استان است.

سردار رضازاده نماینده مردم سلماس اظهار کرد: پس از تلاش های شبانه روزی مجموعه دولت و نهادهای دخیل سازه های پیش ساخته به مساحت ۵۵۰ متر مربع در محل پایانه مرزی کوزه رش مستقر شد.

وی افزود: محل استقرار تمام بخش های اداری لازم از جمله پلیس گذرنامه، مرزبانی و گمرک در این کانکس ها پیش بینی شده است.