عامل حمله به یک شهروند در عملیات ضربتی پلیس در محدوده نظام‌آباد تهران دستگیر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در پی انتشار ویدئویی از صحنه شرارت و قدرت‌نمایی فردی با سلاح سرد در فضای مجازی که در آن متهم با استفاده از قمه به یکی از شهروندان حمله کرده بود، تیم‌های عملیاتی پلیس اطلاعات تهران بزرگ بلافاصله وارد عمل شدند.

در ادامه، مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و رصد دقیق، موفق به شناسایی متهم و محل تردد وی در محدوده نظام‌آباد شدند و طی یک عملیات ضربتی و غافلگیرانه، وی را محاصره کردند.

متهم هنگام دستگیری، با هدف فرار و رهایی از چنگال قانون، با مأموران درگیر شد که در پی مقاومت وی و برای مهار سریع و جلوگیری از ادامه درگیری، مأموران با اقدام قاطع و شلیک به ناحیه پا، وی را زمین‌گیر و دستگیر کردند.

این متهم پس از انتقال به مرکز درمانی و طی مراحل قانونی، برای سیر مراحل قضایی در اختیار مراجع مربوطه قرار گرفت.

رئیس پلیس اطلاعات تهران بزرگ با تأکید بر برخورد قاطع و قانونی پلیس با عوامل شرارت و برهم‌زنندگان نظم و امنیت عمومی اظهار کرد: «هرگونه تعدی و تعرض به شهروندان و همچنین مقاومت و مقابله با مأموران در حین اجرای قانون، با برخورد قاطع و قانونی پلیس مواجه خواهد شد و اجازه نخواهیم داد اراذل و اوباش و افراد شرور، امنیت و آرامش شهروندان را خدشه‌دار کنند.»

منبع: مرکز اطلاع‌رسانی پلیس تهران بزرگ 

برچسب ها: اوباش ، پلیس تهران بزرگ
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۵۶ ۲۲ مرداد ۱۴۰۵
چرا مفتی درمانشون میکنید بعدم میبرید زندان مفتی بهشون غذا میدید بعد من بیرون برا این چیزا کلی باید پول بدم . بفرسیدشون تو معدن کار کنن
۰
۴
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Iran (Islamic Republic of)
علی
۱۲:۱۳ ۲۲ مرداد ۱۴۰۵
عالی
۱
۸
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