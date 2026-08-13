باشگاه خبرنگاران جوان - ملاقات رسمی شهردار شیراز با شهردار پایتخت ترکیه، گامی در راستای گسترش شبکه ارتباطات بین‌المللی شیراز است که علاوه بر بسترسازی برای بهره‌گیری از تجربیات موفق در حوزه‌های مختلف مدیریت شهری، بستری مناسب برای استفاده از ظرفیت دیپلماسی شهری جهت تبیین جنایات رژیم صهیونیستی و آمریکا فراهم کرد.

در این ملاقات دو‌جانبه که به میزبانی پایتخت ترکیه صورت گرفت، زمینه‌ها و فرصت‌های همکاری میان دو قطب تمدنی ایران و ترکیه در حوزه‌هایی نظیر مدیریت حمل‌ونقل و ترافیک، بازآفرینی و باززنده‌سازی شهری و تبادلات فرهنگی مورد بررسی قرار گرفت.

افق‌های همکاری در دیپلماسی شهری

شهردار کلان‌شهر شیراز در این دیدار دو‌جانبه، اقدامات ارزنده این شهر در این حوزه‌ها را شایسته تقدیر دانست و این تجربه‌ها را برای توسعه شهری و زیست‌پذیری حائز اهمیت عنوان کرد.

محمدحسن اسدی با تأکید بر رویکرد عمل‌گرایانه شهرداری شیراز در دیپلماسی شهری، ضمن اعلام آمادگی برای امضای یادداشت تفاهم همکاری با همتای ترک در آینده نزدیک، تصریح کرد: اراده و عزم همکاری مهم‌تر از امضای سند رسمی است و برای شهرداری شیراز تعاملات متقابلاً سودمند با طرف‌های خارجی و اقدامات عینی و عملی اولویت دارد.

عضو هیئت‌مدیره اتحادیه شهر‌های تاریخی جهان با برشمردن رویداد‌های فرهنگی مشترک در شهر‌های خارجی از جمله حیدرآباد، سئول، کازان، لاهور، نانجینگ و آکرا، ابراز امیدواری کرد: شیراز و آنکارا با حمایت از برگزاری تور‌های آشنایی و هفته‌های فرهنگی زمینه شناخت بیشتر مردم دو کشور از فرهنگ و تمدن یکدیگر را فراهم کنند.

او در بخش دیگری از این دیدار، به تبیین جایگاه تاریخی، تمدنی، علمی و فرهنگی شیراز پرداخت.

نایب‌رئیس مجمع شهرداران آسیایی افزود: میراث ادبی غنی و پرافتخار بخش مهمی از هویت شیراز است و ما به خود می‌بالیم که اندیشه و کلام شیخ اجل سعدی و لسان‌الغیب حافظ شیرازی طی قرون متمادی برای اندیشمندان و ادبای بزرگی در سرتاسر جهان از جمله امرسون و گوته منبعی الهام‌بخش بوده است.

اسدی در بخش دیگری از سخنان خود به سیستم حمل‌ونقل جامع و مطلوب آنکارا اشاره کرد و گفت: این ظرفیت نشان‌دهنده برنامه‌ریزی دقیق و مدیریت مدبرانه در این کلان‌شهر است.

مواضع راهبردی و همبستگی منطقه‌ای

در بخشی دیگر از این دیدار، اسدی از موضع‌گیری‌های صریح منصور یاواش در خصوص جنگ اخیر و همدردی با مردم ایران تقدیر کرد.

شهردار شیراز اضافه کرد: در جنگ اخیر مجدداً ثابت شد که آمریکا و رژیم صهیونیستی صرفاً به‌دلیل منافع خود از قواعد بین‌المللی عبور کردند و موجب شهادت رهبر معظم انقلاب، جمعی از دانشمندان و فرماندهان نظامی، دولتمردان و همچنین کودکان و مردم بی‌گناه شدند و برخی زیرساخت‌ها را هدف قرار دادند. آنها تصور می‌کردند با این اقدام، ایران را تسلیم و وادار به کرنش می‌کنند، اما مقاومت جانانه مردم ایران، اهداف خصمانه آنان را خنثی کرد و ایستادگی، پیام ۹۰ میلیون مردم ایران به جهان شد.

محمدحسن اسدی همچنین به عنوان نایب‌رئیس انجمن کلان‌شهر‌های مهم جهان و عضو هیئت‌مدیره اتحادیه شهر‌های تاریخی، از همتای شهری خود در آنکارا دعوت کرد تا با عضویت در این شبکه‌های بین‌المللی داشته‌ها و تجربیات آنکارا را با سایر اعضا به اشتراک گذارد.

تداوم پیوند‌های فرهنگی و تاریخی

منصور یاواش، شهردار آنکارا، نیز که در این دیدار رسمی میزبان شهردار کلان‌شهر شیراز و هیئت همراه بود، از حضور این هیئت شهری از پایتخت تمدنی ایران، آن هم در شرایط جنگ ناعادلانه و غیرقانونی ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، قدردانی و با محکومیت این حملات، خواستار رحمت الهی برای جان‌باختگان و شفای عاجل مجروحان شد. وی ابراز امیدواری کرد: درگیری‌هایی که منطقه خاورمیانه و سراسر جهان را تحت‌تأثیر قرار داده و صلح و ثبات را تهدید می‌کند، هرچه سریع‌تر پایان یابد و بار دیگر زمینه برای برقراری صلحی پایدار فراهم شود.

منصور یاواش تصریح کرد: معتقدم این‌گونه حملات که با هدف ایجاد تفرقه در جهان اسلام انجام می‌شود، هیچ هدفی جز تشدید رنج‌ها و اختلافات در منطقه ما و تضعیف ثبات کشور‌های ما ندارد.

شهردار شهر آسیایی و پایتخت ترکیه در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه سال گذشته با وجود دعوت همتای شیرازی خود به مناسبت روز شیراز، نتوانسته در این کلان‌شهر حضور پیدا کند، به حضور هیئتی به نمایندگی از آنکارا در شیراز اشاره و از استقبال و توجه صمیمانه‌ای که در سفر سال گذشته نسبت به هیئت ترکی وجود داشته، تقدیر کرد.

او همچنین ابراز علاقمندی کرد: در فرصتی مناسب از شهر زیبای شیراز دیدن کند و از نزدیک شاهد فعالیت‌ها و اقدامات شهرداری این کلان‌شهر باشد.

چشم‌انداز تعاملات پایدار

منصور یاواش با برشمردن پیشینه تاریخی و آثار میراثی آنکارا تأکید کرد: شیراز و آنکارا شهر‌هایی با پیشینه تاریخی عمیق هستند که آثار و نشانه‌های تمدن‌های بزرگ را در خود جای داده‌اند و برای انتقال این میراث کهن به نسل‌های آینده، می‌توان موارد بسیاری از یکدیگر آموخت.

شهردار آنکارا همچنین از اهمیت و توجهی که شهردار شیراز برای روابط میان آنکارا و شیراز قائل است، قدردانی و ابراز امیدواری کرد: همکاری‌های میان شیراز و آنکارا، به‌ویژه در زمینه‌هایی نظیر حفاظت از میراث فرهنگی و همچنین حوزه‌های گردشگری، تجارت، توسعه شهری بیش از پیش گسترش یابد.

گفتنی است، مذاکرات صورت‌گرفته در این دیدار، افق‌های نوینی را برای تعاملات دو‌جانبه در زمینه‌های فرهنگی، گردشگری و توسعه پایدار شهری می‌گشاید.

با تأکید بر پیشینه مشترک تاریخی و ضرورت حفاظت از این دستاورد‌های تمدنی، روند رو به رشد این همکاری‌ها نویدبخش تقویت جایگاه کلان‌شهر‌های منطقه در مجامع جهانی و انسجام بیشتر میان مدیریت‌های شهری دو کشور در مسیر توسعه متوازن و همه‌جانبه است.

منبع: شهرداری شیراز