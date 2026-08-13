باشگاه خبرنگاران جوان - سرآتشیار معین رضا فرخنده اظهار کرد: حریق در اتاق برق یک مجتمع تجاری-اقامتی در خیابان آیت الله شیرازی با سرعت و هماهنگی مناسب تیمهای اطفا و نجات مهار شد و حدود ۲۰۰ نفر از ساکنان و مراجعان این مجتمع بهسلامت به بیرون منتقل شدند.
سخنگوی سازمان آتشنشانی مشهد، با اعلام این خبر، گفت: این حادثه صبح پنجشنبه در یکی از مناسبت های شلوغ و پرتردد شهر مشهد، همزمان با سالروز شهادت حضرت امام رضا(ع)، رخ داد که با توجه به دود گرفتگی شدید در طبقات و راهروهای ساختمان، عملیات حساس و زمانبری را رقم زد.
وی افزود: بلافاصله تیمهای حریق برای اطفای آتش و گروههای نجات تخصصی برای خروج افراد محبوس به محل اعزام شدند. همکاران آتشنشان با سرعت عمل و مدیریت صحیح، موفق شدند حدود ۲۰۰ نفر از ساکنان و مراجعان را در پنج طبقه این مجتمع، بهصورت سالم و بدون آسیب به محل امن انتقال دهند.
فرخنده با تأکید بر نقش کلیدی استقرارهای پیشبینیشده در این عملیات، خاطرنشان کرد: نکته حائز اهمیت و بسیار ارزشمند در این حادثه، حضور استقرارهای نیروهای آتشنشانی در خیابان آیت الله شیرازی بود که با توجه به ترافیک سنگین و بسته بودن مسیرها در چنین روز شلوغی، توانستند در کوتاهترین زمان ممکن در محل حاضر شوند و از افزایش خسارات جلوگیری کنند. این استقرارها نشاندهنده آمادگی و برنامهریزی دقیق سازمان آتشنشانی برای روزهای خاص و پرازدحام است.
سخنگوی سازمان آتشنشانی مشهد تصریح کرد: خودروهای نجات، حریق و توربوفن نیز در محل حادثه مستقر بودند و عملیات با موفقیت کامل به پایان رسید. خوشبختانه این حادثه هیچ گونه مصدومیت جانی در پی نداشت.