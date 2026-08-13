سخنگوی سازمان آتش‌نشانی مشهد از نجات ۲۰۰ نفر از ساکنان یک مجتمع اقامتی_تجاری توسط استقراری های آتش نشانی در روز شهادت امام رضا(ع) خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرآتشیار معین رضا فرخنده اظهار کرد: حریق در اتاق برق یک مجتمع تجاری-اقامتی در خیابان آیت الله شیرازی با سرعت و هماهنگی مناسب تیم‌های اطفا و نجات مهار شد و حدود ۲۰۰ نفر از ساکنان و مراجعان این مجتمع به‌سلامت به بیرون منتقل شدند.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی مشهد، با اعلام این خبر، گفت: این حادثه صبح پنجشنبه در یکی از مناسبت های شلوغ و پرتردد شهر مشهد، همزمان با سالروز شهادت حضرت امام رضا(ع)، رخ داد که با توجه به دود گرفتگی شدید در طبقات و راهروهای ساختمان، عملیات حساس و زمان‌بری را رقم زد.

وی افزود: بلافاصله تیم‌های حریق برای اطفای آتش و گروه‌های نجات تخصصی برای خروج افراد محبوس به محل اعزام شدند. همکاران آتش‌نشان با سرعت عمل و مدیریت صحیح، موفق شدند حدود ۲۰۰ نفر از ساکنان و مراجعان را در پنج طبقه این مجتمع، به‌صورت سالم و بدون آسیب به محل امن انتقال دهند.

فرخنده با تأکید بر نقش کلیدی استقرارهای پیش‌بینی‌شده در این عملیات، خاطرنشان کرد: نکته حائز اهمیت و بسیار ارزشمند در این حادثه، حضور استقرارهای نیروهای آتش‌نشانی در خیابان آیت الله شیرازی بود که با توجه به ترافیک سنگین و بسته بودن مسیرها در چنین روز شلوغی، توانستند در کوتاه‌ترین زمان ممکن در محل حاضر شوند و از افزایش خسارات جلوگیری کنند. این استقرارها نشان‌دهنده آمادگی و برنامه‌ریزی دقیق سازمان آتش‌نشانی برای روزهای خاص و پرازدحام است.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی مشهد تصریح کرد: خودروهای نجات، حریق و توربوفن نیز در محل حادثه مستقر بودند و عملیات با موفقیت کامل به پایان رسید. خوشبختانه این حادثه هیچ گونه مصدومیت جانی در پی نداشت.

برچسب ها: آتش سوزی ، حادثه
خبرهای مرتبط
آتش‌سوزی در ارتفاعات هزار مسجد خراسان رضوی
آتش سوزی در هتل فردوسی مشهد مصدوم و فوتی نداشت
آتش‌ سوزی در مزرعه ۵۰ هکتاری گندم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
اختصاص ۱۳۵ هزار صندلی طی ۲۴ ساعت برای بازگشت زائران از مشهد
جزئیات درگیری ۲ هیئت عزاداری در مشهد/ تصاویر داخل حرم رضوی تکذیب شد
آخرین اخبار
جزئیات درگیری ۲ هیئت عزاداری در مشهد/ تصاویر داخل حرم رضوی تکذیب شد
اختصاص ۱۳۵ هزار صندلی طی ۲۴ ساعت برای بازگشت زائران از مشهد
آیین شام غریبان شهادت امام رضا(ع) در حرم رضوی برگزار شد
سرپرست وزارت دفاع: معادن کشور روزانه به ۷۰۰ تن مواد منفجره نیاز دارند
ورود بیش از ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار زائر به مشهد در روزهای پایانی ماه صفر