مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران در دومین نشست نظام فرماندهی حادثه میانکاله بر ضرورت ارزیابی عملکرد پس از هر حادثه و تبدیل تجربه‌های میدانی به برنامه‌های عملیاتی تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جواندومین نشست نظام فرماندهی حادثه (ICS) با هدف ارزیابی اقدامات انجام‌شده در جریان حریق‌های اخیر، بررسی نقاط قوت و چالش‌های عملیاتی و ارتقای آمادگی برای مدیریت مؤثر حریق‌های احتمالی آینده در پناهگاه حیات وحش و ذخیره‌گاه زیست‌کره میانکاله برگزار شد.

در این نشست روند فرماندهی و هدایت عملیات، نحوه سازماندهی و استقرار نیروها، تقسیم مأموریت‌ها، به‌کارگیری ماشین‌آلات و تجهیزات، پشتیبانی عملیاتی، ارتباط میان واحد‌های حاضر در میدان، الزامات ایمنی و نحوه هماهنگی با دستگاه‌های همکار بررسی شد و تجربه عملیات‌های اخیر نیز به‌صورت موردی مورد بازخوانی قرار گرفت.

مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران گفت: پس از هر حادثه، پایان عملیات نباید پایان کار تلقی شود و باید عملکرد نیروها، تصمیمات اتخاذشده، نحوه به‌کارگیری منابع و چالش‌های موجود به‌طور دقیق ارزیابی شود تا تجربه هر حریق به افزایش آمادگی برای حوادث بعدی منجر شود.

محمدرضا کنعانی افزود: هدف از برگزاری این نشست، بررسی عملکرد افراد نیست، بلکه ارزیابی عملکرد سیستم است تا مشخص شود در جریان حریق‌های اخیر چه بخش‌هایی به‌درستی عمل کرده و در چه بخش‌هایی با محدودیت یا تأخیر مواجه بوده‌ایم و برای افزایش سرعت، ایمنی و اثربخشی عملیات چه اقداماتی باید اصلاح یا تقویت شود.

او ادامه داد: حریق‌های اخیر میانکاله مجموعه‌ای از تجربه‌های عملیاتی ایجاد کرده است و این تجربه‌ها باید به اصلاح برنامه‌های عملیاتی، روشن‌تر شدن مسئولیت‌ها، تقویت پشتیبانی و افزایش هماهنگی میان واحد‌های مختلف منجر شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران گفت: نظام فرماندهی حادثه زمانی اثربخش است که پس از هر عملیات بازبینی شود و بر اساس تجربه واقعی میدان ارتقا یابد؛ بنابراین ارزیابی پس از عملیات، بخشی از مدیریت حادثه است.

در ادامه این نشست، وضعیت تجهیزات و ماشین‌آلات، نیاز‌های عملیاتی، نحوه توزیع نیروها، ارتباطات میدانی، پشتیبانی لجستیکی و الزامات لازم برای کاهش زمان واکنش در حریق‌های احتمالی آینده بررسی و بر اصلاح و تکمیل برنامه‌های عملیاتی بر اساس نتایج ارزیابی حریق‌های اخیر تأکید شد.

منبع:محیط زیست مازندران

برچسب ها: تالاب میانکاله ، محیط زیست مازندران
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