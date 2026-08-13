باشگاه خبرنگاران جوان ؛ فلاحتی ـدارالعباده که در طول تاریخ به پاسداشت فرهنگ دینی و تعظیم شعائر شناخته می‌شود، این روز‌ها در سوگ شهادت حضرت علی‌بن‌موسی‌الرضا (ع)، به کانون جوشش عواطف مذهبی بدل گشته است.

حجت‌الاسلام مهدی دادآفرین، معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی استان یزد و کارشناس مذهبی گفت: گفت: عزاداری‌های امسال تنها محدود به برگزاری مراسم‌های معمول نیست؛ بلکه شاهد نوعی بازآفرینی هویت دینی با محوریت «نخل‌گردانی» و «روضه‌های خانگی» هستیم که همچون ستون‌های استوار فرهنگ عزاداری یزد عمل می‌کنند. برگزاری مراسم در بیش از ۲۰۰ نقطه از ۱۲ شهرستان استان، نشان از گستره نفوذ فرهنگ رضوی در بطن جامعه یزدی دارد.

وی افزود:نکته قابل تامل در این میان، استمرار سنت دیرینه‌ی روضه‌های خانگی در کنار مراسم‌های متمرکز شهری است. این سنت که از دیرباز در یزد مرسوم بوده، امروزه کارکرد اجتماعی ویژه‌ای در انسجام بخشیدن به محلات یافته است. از سوی دیگر، برگزاری مراسم نخل‌گردانی در عصر امروز، نه تنها یک آیین نمادین، بلکه بازخوانیِ دردمندانه سوگ شهادت است که پیوند نسل جوان با آیین‌های سنتی را تقویت می‌کند.

آنچه یزد را در این ایام از سایر نقاط متمایز می‌کند، همین پیوستگی آیین‌های کهن با زیستِ روزمره‌ی مردم است. عزاداری در یزد، فراتر از یک مناسبت تقویمی، مؤلفه‌ای است که لایه‌های مختلف اجتماعی را در فضای حسینیه‌ها و تکایا یکپارچه می‌کند؛ رویدادی که بار دیگر ثابت کرد «دارالعباده» همچنان وفادارترین پایگاه فرهنگی به آموزه‌های رضوی باقی مانده است.