همزمان با سالروز شهادت امام رضا (ع)خادمان حرم بانوی کرامت(س) با برپایی دسته، اقامه عزا کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی -در سالروز شهادت رئوف آل محمد حضرت علی بن موسی الرضا (ع)، شهر مقدس قم به ویژه حرم مطهر حضرت معصومه (س) خواهر بزرگوار هشتمین مهر سپهر سروری حال و هوای حزن آلودی به خود گرفته و یکپارچه سیاه‌پوش و عزادار است.

در این روز حزن انگیز خادمان حرم حضرت معصومه سلام الله علیها در روز سالروز شهادت امام هشتم شیعیان حضرت ثامن الحجج،حضرت علی بن موسی الرضا (ع)  با تشکیل دسته عزا از مسجد امام حسن عسکری به سمت حرم بانوی کرامت عزاداری کردند.

در این مراسم که با حضور قشر‌های مختلف مردم برگزار شد عزاداران با حضور در حرم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها شهادت برادر  بزرگوارایشان را تسلیت گفتند.

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برچسب ها: دسته عزا ، حرم حضرت معصومه (س)
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