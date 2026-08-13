به گفته ولودیمیر زلنسکی، اوکراین امسال ۲٫۵ برابر کمتر از سال ۲۰۲۵ موشک‌های رهگیر برای سامانه‌های پاتریوت دریافت کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - ولودیمیر زلنسکی اعلام کرد که برای تضمین بقای اوکراین در زمستان، به ۵ درصد از ذخایر سامانه‌های موشکی سطح‌به‌هوای پاتریوت آمریکا نیاز دارد.

او در مصاحبه با سی‌ان‌ان گفت: «[اگر آمریکا]۵ درصد به ما بفروشد، زمستان را پشت سر خواهیم گذاشت <.. >. من ۱ درصد دارم.»

به گفته او، اوکراین امسال ۲٫۵ برابر کمتر از سال ۲۰۲۵ موشک‌های رهگیر برای سامانه‌های پاتریوت دریافت کرده است. زلنسکی اذعان کرد که برای دریافت موشک‌های بیشتر، در تلاش است تا معاملات مختلفی را مذاکره کند، اما از افشای محتوای آنها خودداری کرد. او گفت: «این همان چیزی است که من هر روز با آن زندگی می‌کنم: از ۱ درصد تا ۵ درصد. من چند ماه و میلیون‌ها تماس تلفنی دارم <.. > سعی می‌کنم چیزی را با موشک معاوضه کنم <.. > کار‌هایی را انجام می‌دهم که حتی نمی‌توانم به اشتراک بگذارم. این به معنای خارج از قانون بودن نیست. اما نمی‌توانم در مورد آن صحبت کنم.»

زلنسکی هنوز در مورد اینکه آیا دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، با انتقال مجوز‌ها به اوکراین برای تولید مستقل موشک‌های پاتریوت موافقت خواهد کرد یا خیر، شفافیتی ندارد. زلنسکی گفت: «امیدوارم آن را دریافت کنم. «من الان ۵ درصد ندارم و چنین پذیرشی را ندارم؛ و این برای من یک چالش بزرگ است، یکی از بزرگترین چالش‌هایی که از ابتدای این جنگ داشته‌ام.»

زلنسکی اعتراف کرد که مستقیماً از طریق تماس‌ها و پیام‌ها با کاخ سفید و همچنین از طریق متحدان، برای افزایش محموله‌ها التماس کرده است. او همچنین تأیید کرد که اخیراً با جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، تماس تلفنی داشته است. با این حال، او از پاسخ به این سوال که آیا ونس خواستار توقف حملات به زیرساخت‌های کنسرسیوم خط لوله خزر شده است، همانطور که فایننشال تایمز در ۱۲ اوت گزارش داد، خودداری کرد.

در جریان نشست ناتو در اوایل ژوئیه، ترامپ در مورد امکان راه‌اندازی تولید مجاز پاتریوت در اوکراین در آینده صحبت کرد. بلومبرگ خاطرنشان کرد که راه‌اندازی تولید موشک‌های رهگیر برای سامانه‌های پدافند هوایی پاتریوت در اوکراین زمان زیادی می‌برد و به کی‌اف اجازه نمی‌دهد به سرعت زرادخانه‌های خود را پر کند. در اواخر ژوئیه، ترامپ در مورد چشم‌انداز انتقال فناوری‌های تولید سامانه‌های پاتریوت و موشک‌های آنها به کی‌اف تردید ایجاد کرد. او خاطرنشان کرد که ایالات متحده باید در اعطای مجوز به کشور‌های دیگر برای تولید سلاح‌های آمریکایی بسیار محتاط باشد.

منبع: تاس

برچسب ها: موشک پاتریوت ، ولودیمیر زلنسکی
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