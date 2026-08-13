مدیر لجستیک منطقه آزاد ماکو گفت: مشکل پلاک‌گذاری خودرو‌های منطقه آزاد ماکو برطرف شده و در این منطقه هیچ خودرو رسوبی وجود ندارد.

 باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - حسین ولی‌زاده، مدیر لجستیک و حمل‌ونقل سازمان منطقه آزاد ماکو با اشاره به ظرفیت انبارهای این منطقه گفت: یکی از انبارهایی که در حال تخلیه است، انبار متعلق به منطقه آزاد ماکو است که ظرفیت آن حدود یک‌هزار و ۱۲۰۰ تن است و در حال حاضر نیز ظرفیت این انبار تکمیل شده و بیش از ظرفیت، کالا و خودرو در آن نگهداری می‌شود.

وی درباره وضعیت خودروهای رسوبی در منطقه آزاد ماکو اظهار کرد: در خصوص خودروهای سواری، در منطقه آزاد ماکو خودروی رسوبی نداریم. موضوعی که در مقطعی وجود داشت، بحث پلاک‌گذاری خودروها بود که خوشبختانه این مشکل نیز برطرف شده است.

ولی‌زاده افزود: در حال حاضر خودروهای سواری در منطقه آزاد ماکو در مدت بسیار کوتاهی ترخیص می‌شوند و فرآیند ترخیص آنها کمتر از دو تا سه روز زمان می‌برد.

مدیر لجستیک و حمل‌ونقل سازمان منطقه آزاد ماک درباره واردات خودرو از طریق گمرک بازرگان نیز گفت: مجوزهای لازم برای این موضوع از سوی گمرک بازرگان صادر شده و این گمرک اکنون جزو گمرک‌های تخصصی واردات خودرو محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: صاحبان کالا می‌توانند خودروهای دارای پلاک ملی را نیز از طریق گمرک بازرگان وارد کنند.

ولی‌زاده در پاسخ به پرسشی درباره آمار خودروهای واردشده از طریق گمرک بازرگان تصریح کرد: اطلاعات مربوط به تعداد خودروهای واردشده و آمار ترخیص، در حوزه مسئولیت مدیران گمرک است و باید این آمار از سوی گمرک ارائه شود.

وی با تشریح وظایف منطقه آزاد ماکو در حوزه کالا نیز گفت: کالاهایی که وارد منطقه می‌شوند، پس از تخلیه در انبارها، نیازمند خدمات پشتیبانی، انبارداری و حمل‌ونقل هستند و منطقه آزاد ماکو در این حوزه‌ها خدمات لازم را ارائه می‌دهد.

او توضیح داد: سیاست اصلی سازمان منطقه آزاد ماکو، توسعه اقتصادی با تمرکز بر حوزه لجستیک و حمل‌ونقل است و این منطقه با قرار گرفتن در مسیر کریدورهای شمال به جنوب و شرق به غرب، ظرفیت مهمی برای پشتیبانی از تجارت دارد.

ولی‌زاده با اشاره به موقعیت منطقه آزاد ماکو در مسیرهای ارتباطی کشور، هدف اصلی را توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز برای پشتیبانی از تجارت در منطقه عنوان کرد و گفت مسائل و آمار مرتبط با این حوزه در مجمع سازمان ارائه خواهد شد.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: منطقه آزاد ، خودروی رسوبی
خبرهای مرتبط
ایران و قرقیزستان بر گسترش همکاری‌های تجاری و معدنی تأکید کردند
با دستور دبیر شورایعالی و با هدف کاهش تصدی‌گری دبیرخانه انجام شد:
تفویض اختیار تمدید مهلت ثبت آماری مناطق به سازمان‌های مناطق آزاد
ماکو در تقاطع کریدورهای شرق ـ غرب و شمال ـ جنوب/ ۸۰ درصد کامیون‌های ورودی به ماکو ترانزیتی هستند+ فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Hong Kong
ناشناس
۱۲:۴۹ ۲۲ مرداد ۱۴۰۵
ماشینای لوکس و ماشینای پلاک موقت باید کارت سوختشون ۸۰ هزار تومنی باشه و پمپ بنزینا حق ندارن بنزین ۵ تومنی بهشون بدن و باید یه پمپ جداگونه براشون بذارن
۰
۰
پاسخ دادن
تسهیلات ۴۰۰ میلیون تومانی برای جایگزینی خودروهای فرسوده
نسخه دولت برای ناترازی بنزین چیست؟ از سهمیه ۱۲۰ لیتری تا بازار توافقی
افزایش ۱۸ درصدی تراز تجاری ایران با اوراسیا/ راه‌اندازی مسیر ریلی ایران به چین
قیمت خودرو در بازار آزاد جمعه ۲۳ مرداد
بورس در آستانه رسیدن به ارتفاع ۶ میلیون واحد؛ صعود ادامه‌دار یا استراحت در مسیر؟
از ۳ هزار آزمایشگاه تا ۲۵۰ شرکت بازرسی؛ زنجیره اطمینان‌بخشی استاندارد در کشور
ظرفیت‌های نیروگاه‌های تجدیدپذیر تا پایان تابستان از ۷ هزار مگاوات عبور می‌کند
مسافران فاقد بلیت در سامانه سپاس در فهرست انتظار قرار گیرند
تسهیل صادرات و ترانزیت در دستور کار ایران و افغانستان
کاهش ۳۰ درصدی ناترازی برق با توسعه تولید و مدیریت مصرف
آخرین اخبار
شمارش معکوس برای بازگشایی مرکز مبادلات تجاری مشترک ایران و ترکیه/ اصلاح رویه‌های کوله بری در مناطق آزاد
آماده‌باش ۱۶۰۰ دستگاه اتوبوس برای جابه‌جایی زائران در مشهد مقدس
پیشرفت ۵۱ درصدی پروژه‌های انبوه‌سازی نهضت ملی مسکن/ ۹۲۰ هزار واحد در حال اجرا
خام فروشی یکی از موانع سد راه توسعه صادرات زعفران
کاهش ۲ میلیون تنی میزان خرید نسبت به تولید گندم
تولید شیر خشک نوزاد از مصرف پیشی گرفت
قیمت خودرو در بازار آزاد جمعه ۲۳ مرداد
از رکوردشکنی شاخص کل بورس تا ورود نقدینگی حقیقی‌ها در هفته کاری که گذشت
کاهش ۳۰ درصدی ناترازی برق با توسعه تولید و مدیریت مصرف
نسخه دولت برای ناترازی بنزین چیست؟ از سهمیه ۱۲۰ لیتری تا بازار توافقی
تسهیل صادرات و ترانزیت در دستور کار ایران و افغانستان
تسهیلات ۴۰۰ میلیون تومانی برای جایگزینی خودروهای فرسوده
افزایش ۱۸ درصدی تراز تجاری ایران با اوراسیا/ راه‌اندازی مسیر ریلی ایران به چین
مسافران فاقد بلیت در سامانه سپاس در فهرست انتظار قرار گیرند
ظرفیت‌های نیروگاه‌های تجدیدپذیر تا پایان تابستان از ۷ هزار مگاوات عبور می‌کند
بورس در آستانه رسیدن به ارتفاع ۶ میلیون واحد؛ صعود ادامه‌دار یا استراحت در مسیر؟
از ۳ هزار آزمایشگاه تا ۲۵۰ شرکت بازرسی؛ زنجیره اطمینان‌بخشی استاندارد در کشور
هر تغییری در قیمت بنزین از قبل به اطلاع مردم می‌رسد / ۱۴ میلیون لیتر در هر روز کمبود بنزین داریم +فیلم
بارش باران در برخی از نواحی غرب و شمال غرب کشور طی فردا
ترافیک سنگین در محورهای شمالی و تهران
واریز تدریجی ۱۱۰ همت دیگر به گندم‌کاران از امروز تا ۲۵ مردادماه
تأکید ایران و روسیه بر توسعه همکاری‌های مالی، سرمایه‌گذاری و سازوکارهای پرداخت
سرمایه‌گذاری ۵ همتی در بزرگ‌ترین باغ پسته و گردوی غرب آسیا