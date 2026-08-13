باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - حسین ولی‌زاده، مدیر لجستیک و حمل‌ونقل سازمان منطقه آزاد ماکو با اشاره به ظرفیت انبارهای این منطقه گفت: یکی از انبارهایی که در حال تخلیه است، انبار متعلق به منطقه آزاد ماکو است که ظرفیت آن حدود یک‌هزار و ۱۲۰۰ تن است و در حال حاضر نیز ظرفیت این انبار تکمیل شده و بیش از ظرفیت، کالا و خودرو در آن نگهداری می‌شود.

وی درباره وضعیت خودروهای رسوبی در منطقه آزاد ماکو اظهار کرد: در خصوص خودروهای سواری، در منطقه آزاد ماکو خودروی رسوبی نداریم. موضوعی که در مقطعی وجود داشت، بحث پلاک‌گذاری خودروها بود که خوشبختانه این مشکل نیز برطرف شده است.

ولی‌زاده افزود: در حال حاضر خودروهای سواری در منطقه آزاد ماکو در مدت بسیار کوتاهی ترخیص می‌شوند و فرآیند ترخیص آنها کمتر از دو تا سه روز زمان می‌برد.

مدیر لجستیک و حمل‌ونقل سازمان منطقه آزاد ماک درباره واردات خودرو از طریق گمرک بازرگان نیز گفت: مجوزهای لازم برای این موضوع از سوی گمرک بازرگان صادر شده و این گمرک اکنون جزو گمرک‌های تخصصی واردات خودرو محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: صاحبان کالا می‌توانند خودروهای دارای پلاک ملی را نیز از طریق گمرک بازرگان وارد کنند.

ولی‌زاده در پاسخ به پرسشی درباره آمار خودروهای واردشده از طریق گمرک بازرگان تصریح کرد: اطلاعات مربوط به تعداد خودروهای واردشده و آمار ترخیص، در حوزه مسئولیت مدیران گمرک است و باید این آمار از سوی گمرک ارائه شود.

وی با تشریح وظایف منطقه آزاد ماکو در حوزه کالا نیز گفت: کالاهایی که وارد منطقه می‌شوند، پس از تخلیه در انبارها، نیازمند خدمات پشتیبانی، انبارداری و حمل‌ونقل هستند و منطقه آزاد ماکو در این حوزه‌ها خدمات لازم را ارائه می‌دهد.

او توضیح داد: سیاست اصلی سازمان منطقه آزاد ماکو، توسعه اقتصادی با تمرکز بر حوزه لجستیک و حمل‌ونقل است و این منطقه با قرار گرفتن در مسیر کریدورهای شمال به جنوب و شرق به غرب، ظرفیت مهمی برای پشتیبانی از تجارت دارد.

ولی‌زاده با اشاره به موقعیت منطقه آزاد ماکو در مسیرهای ارتباطی کشور، هدف اصلی را توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز برای پشتیبانی از تجارت در منطقه عنوان کرد و گفت مسائل و آمار مرتبط با این حوزه در مجمع سازمان ارائه خواهد شد.