باشگاه خبرنگاران جوان -مجلس نمایشنامهخوانی «طوفان» به نویسندگی و کارگردانی حسین فداییحسین، روزهای ۲۱ و ۲۲ مردادماه در پردیس سینما تئاتر شهر آفتاب قم برگزار میشود.
این رویداد با حضور جمعی از هنرمندان پیشکسوت تئاتر قم و با نیت شفای هنرمند پیشکسوت سینما، تئاتر و تلویزیون، کوروش زارعی، در روزهای پایانی ماه صفر میزبان علاقهمندان هنر نمایش خواهد بود.
نمایشنامه «طوفان» با نام کامل «روایت غربت مسافری غریب از سفر به کوفه در طوفان»، روایتی متفاوت از سفر حضرت مسلم بن عقیل (ع) به کوفه است که با توجه به همزمانی اجرای این اثر با ایام اربعین حسینی و سوگواری شهدای کربلا، برای اجرا انتخاب شده است.
در این مجلس نمایشنامهخوانی محمدعلی خبری، محسن پیام، خسرو مینویی، صدرالدین رضویان، اصغر نوبخت، محمدرضا آزاد، طیبه سعادتمند و کوروش زارعی بهعنوان نقشخوان حضور دارند؛ بابک والی نیز در این برنامه همراهی خواهد داشت و لیلاسادات موسوی صحنهخوان این رویداد فرهنگی است.
در بخش عوامل اجرایی این رویداد، مرتضی عقیقی مسئولیت تبلیغات و هماهنگی، هومن پیری امور فنی، حسن عنایتی از استودیو سیمای مهان عکاسی و تصویربرداری، هانی احمدزاده امور رسانه، علی صدارت ساخت تیزر و بخش موسیقایی این مجلس با آواز امیر زینلی و اجرای موسیقی سیدتقی آقایی و شهرام جعفری همراه خواهد بود.
مجلس نمایشنامهخوانی «طوفان» ساعت ۲۰ روزهای ۲۱ و ۲۲ مردادماه ۱۴۰۵، مصادف با ۲۸ و ۲۹ ماه صفر، در پردیس سینما تئاتر شهر آفتاب قم واقع در بلوار آزادگان، بلوار فخریزاده، کوچه یکم برگزار میشود.
این رویداد فرهنگی که بهصورت نذر فرهنگی برگزار میشود، میزبان علاقهمندان هنر به صورت رایگان خواهد بود و علاقهمندان برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانند با شماره ۰۹۳۰۰۳۷۷۰۱۸ تماس بگیرند.