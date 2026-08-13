باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - حسام بدران، عضو دفتر سیاسی جنبش حماس، با رد هرگونه پیششرط سیاسی برای حضور در انتخابات آینده فلسطین، تأکید کرده است که این جنبش همراه با اکثر گروهها با انحصارطلبی در تعیین زمان و آییننامههای انتخاباتی مخالف است، اما در قالب یک ائتلاف گسترده ملی در آن شرکت خواهد کرد.
بدران در گفتوگو با شبکه الاقصی اعلام کرده است که حماس در چارچوب گستردهترین ائتلاف ملی ممکن، در انتخابات مجلس قانونگذاری فلسطین حضور خواهد یافت.
وی با تأکید بر اینکه هیچ طرفی حق ندارد برای حضور گروهها شرط سیاسی بگذارد یا برنامههای خود را تحمیل کند، افزوده است که حق ملت فلسطین در انتخاب رهبران و برنامه سیاسیاش حقی اصیل است و انتخابات فرصتی تاریخی برای پایان دادن به تکروی در تصمیمگیریهای ملی طی دو دهه گذشته محسوب میشود.
با این حال، بدران از آییننامهها و بازه زمانی اعلامشده برای انتخابات انتقاد کرده و تصریح کرده است که این تصمیم بدون دستیابی به توافق جامع ملی اتخاذ شده است.
بدران خاطرنشان کرده است که برخلاف تجربههای سالهای ۲۰۰۶ و ۲۰۲۱ که بر پایه توافقات دقیق میان تمام جریانها شکل گرفته بود، فرمان اخیر بدون مشورت صادر شده است، هرچند حماس و اکثر گروهها همچنان خواهان تضمین آزادی مردم در انتخاب مسیر سیاسی خود هستند. گفتنی است این موضعگیری در پی فرمان محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، اتخاذ شده است که بر اساس آن، ۲۸ نوامبر آینده به عنوان موعد برگزاری انتخابات قانونگذاری در قدس، کرانه باختری و نوار غزه تعیین شده است.
منبع: الاقصی