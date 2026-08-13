باشگاه خبرنگاران جوان - بار‌ها شنیده‌ایم که امام معصوم (ع) هر زمانی که بخواهند، شیعیان را می‌طلبند برای زیارتشان. گاهی این زیارت رفتن‌ها طوری روزی می‌شود که آدم غافلگیر می‌شود؛ مثل سربازی که حسرت زیارت امام رضا (ع) به دلش ماند، اما بعد از شهادت، پیکرش اشتباهی رفت مشهد.

شهید «فریدون عطار روشن» از شهدای سرباز در روز‌های اول تجاوز رژیم بعث عراق به خاک کشورمان است. شهیدی که هم مظلوم و شناخته‌نشده است؛ هم اینکه پیکرش در قطعه شهدای دزفول دفن نشده. چون روز‌های اول جنگ اصلاً قطعه شهدایی در کار نبود و کسی نمی‌دانست روزی وسعتی از معصوم آباد دزفول تبدیل به قطعه شهدا خواهد شد تا جایی که حتی اسمش هم از «معصوم آباد» تبدیل می‌شود به «شهیدآباد».

و، اما شروع خدمت سربازی فریدون به ۹-۸ ماه قبل از تجاوز بعثی‌ها به خاک کشورمان برمی‌گردد. به واسطه اینکه فریدون هم دیپلم داشت و هم گواهینامه رانندگی [آن سال‌ها این دو مدرک مهم و مورد توجه بود]در قسمت ترابری پادگان نیروی دریایی خرمشهر به‌عنوان راننده خودرو فرماندهی مشغول به خدمت شد. شهریور ۱۳۵۹ فریدون به مرخصی رفت و قرار بود ۲۵ روز کنار خانواده بماند. روز‌های مرخصی خانواده تصمیم گرفتند برای مسافرت به تهران و سپس مشهد بروند. پدر خانواده به‌خاطر مشغله کاری، در دزفول ماند و رانندگی بر عهده فریدون بود. آنها در تهران بودند که خبر رسید نیرو‌های مسلح رژیم بعث عراق به خاک ایران حمله کرده. با تماس تلفنی پدر، خانواده به دزفول بازگشتند و بعد هم با اصرار پدر، فریدون که یک هفته از مرخصی‌اش مانده بود، عازم پادگان شد.

رامرز برادر کوچکتر فریدون می‌گوید: «مدتی بعد از رفتن فریدون، از او خبری نداشتیم. روز‌های اضطراب از حوادث جنگ و بی‌خبری از داداش به سختی می‌گذشت. از آبادان خبر دادند که مثل اینکه فریدون زخمی شده. هنوز کسی تجربه جنگ نداشت. زخمی و شهید برای مردم ملموس نبود. این وضعیت ۴-۳ روز طول کشید و چه ناله‌ها که مادرم در این روز‌ها داشت و چه بغض‌هایی که پدرم فرو خورد! مادرم می‌گفت: خواب دیدم که فریدون را چند نفر نورانی با آب رودخانه استحمامش کردند، در لابلای برگ گل پیچیدند و به طرف آسمان بردند!»

شهادت فریدون برای خانواده محرز شده بود، اما خبری از پیکر نبود. برادر شهید می‌گوید: «طبق پرونده سربازی، فریدون متولد تهران بود. به همین خاطر پیکرش را با هواپیما به تهران منتقل کردند و از آنجا همراه تعدادی شهید که اشتباهی جابجا شده بودند به مشهد و سپس طواف حرم امام رضا (ع) فرستاده می‌شود! با پیگیری‌های فرمانداری، جهادسازندگی و پادگان دزفول، متوجه شدیم پیکر فریدون را به مشهد برده‌اند. من با این اتفاق یاد زیارت ناتمام افتادم. بالاخره پیکر داداش را به دزفول منتقل کردند. برادرم که ۲۳ مهر ۱۳۵۹ شهید شده بود، ۲۶ یا ۲۷ مهر در قبرستان شهیدآباد به خاک سپردیم!»

منبع: فارس