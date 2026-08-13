باشگاه خبرنگاران جوان - مجموعه تلویزیونی «پرانتز باز» به کارگردانی «کیومرث پوراحمد» و تهیهکنندگی «داریوش بابائیان» از جمعه ۲۳ مرداد هر شب ساعت ۱۹ از شبکه تهران سیما پخش میشود.
این مجموعه تلویزیونی در فضایی اجتماعی و با محوریت زندگی آدمهای مختلف و با هنرمندی زندهیاد «اکبر عبدی»، «طناز طباطبایی»، «امیررضا وزیری»، «امیر غفارمنش»، «رضا کیانیان»، «مرضیه برومند»، «مهرانه مهینترابی» و «ثریا قاسمی» روایت میشود.
داستان «پرانتز باز» از این قرار است که آقای گلشهر یک مسافرخانه قدیمی را که به ساختمانی متروکه و دورافتاده در گوشهای از شهر تبدیل شده، بازسازی میکند و آن را به مهمانخانهای مجلل تبدیل میکند و خودش نیز در آن مشغول به کار میشود. حضور آدمهای مختلف در این مهمانخانه، زمینهساز شکلگیری داستانهایی با مضامین اجتماعی میشود.
مجموعه «پرانتز باز» در ۲۰ قسمت ۶۰ دقیقهای هر شب ساعت ۱۹ از شبکه تهران سیما پخش میشود.