وزارت امور خارجه با محکومیت شدید لفاظی‌های نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی درباره تعلق همیشگی بلندی‌های جولان سوریه به این رژیم تاکید کرد که جاه‌طلبی‌های یک موجودیت اشغالگر نمی‌تواند واقعیت‌های حقوقی و تاریخی را تغییر دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان - وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه ۲۲ مرداد در بیانیه‌ای در خصوص ادامه شرارت‌های توسعه‌طلبانه رژیم صهیونیستی، اعلام کرد: اساسا سرکرده باند جنایتکار و مافیایی حاکم بر سرزمین اشغال‌شده فلسطین در جایگاهی نیست که راجع به تشکیل دولت مستقل فلسطینی اظهار نظر کند، چرا که سرزمین فلسطین متعلق به مردم فلسطین است و توهمات نژادپرستانه رژیم نسل‌کش صهیونیستی نمی‌تواند این واقعیت را تغییر دهد.

در ادامه این بیانیه آمده است: بلندی‌های جولان بخشی جدایی‌ناپذیر از سرزمین سوریه است و جاه‌طلبی‌های استعماری یک موجودیت غاصب و اشغالگر نمی‌تواند واقعیت‌های حقوقی و تاریخی آن را تغییر دهد.

اقدام کلمبیا در تایید حاکمیت رژیم صهیونیستی بر جولان کاملا مردود و محکوم است

وزارت امور خارجه همچنین اقدام اخیر دولت کلمبیا در تایید حاکمیت رژیم صهیونیستی بر منطقه اشغالی جولان را کاملا مردود و محکوم دانست و آن را نقض آشکار اصول بنیادین منشور ملل متحد و حقوق بین‌الملل مبنی بر احترام به حاکمیت و تمامیت سرزمینی دولت‌ها عنوان کرد.

در این بیانیه تاکید شده است: چنین اقدامی با اصل شناخته‌شده حقوق بین‌الملل مبنی بر منع شناسایی آثار ناشی از اقدامات غیرقانونی نیز در تعارض است و مسئولیت بین‌المللی دولت کلمبیا را به دنبال دارد.

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران همچنین بر تعهد قانونی، اخلاقی و انسانی همه دولت‌ها به‌ویژه کشورهای اسلامی برای کمک به ملت فلسطین جهت احقاق حق تعیین سرنوشت و رهایی از شر اشغالگری، آپارتاید و استعمار رژیم صهیونیستی تاکید کرد.

در این بیانیه، مسئولیت شورای امنیت سازمان ملل برای توقف اشغالگری و تجاوزات مستمر رژیم صهیونیستی علیه فلسطین اشغالی، لبنان، سوریه و سایر کشورهای منطقه خاطرنشان شده است.

وزارت امور خارجه در ادامه تاکید کرد: موضوع فلسطین همچنان مهم‌ترین مساله انسانی و اخلاقی دنیای معاصر است که از سال ۱۹۴۸ با تشکیل یک موجودیت جعلی در سرزمین تاریخی فلسطین شروع شد و با توسعه سرطانی آن موجب ناامن‌شدن کل منطقه و جهان گردیده است.

در این بیانیه آمده است: بدون تردید، حمایت همه‌جانبه آمریکا و برخی کشورهای غربی از جمله انگلیس، فرانسه، آلمان و کانادا از رژیم نسل‌کش صهیونیستی عامل اصلی بی‌کیفرمانی آن و موجب استمرار و تشدید توسعه‌طلبی و جنایات آن در منطقه بوده است.

وزارت امور خارجه در پایان با تاکید مجدد بر موضع اصولی خود در حمایت از مبارزه مشروع ملت فلسطین برای آزادی سرزمینشان از اشغال، بازگشت آوارگان فلسطینی به سرزمین مادری، تحقق حق تعیین سرنوشت و تشکیل دولت مستقل فلسطین به پایتختی قدس شریف، هرگونه اقدام برای ساده‌سازی و به‌حاشیه راندن موضوع فلسطین را شدیدا محکوم کرد.

برچسب ها: وزارت امور خارجه ، رژیم صهیونیستی
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۲ ۲۲ مرداد ۱۴۰۵
شما خیلی هنر دارید پیگیر مشکلات مردم خودمان باشید. در امور عربا دخالت نکنید.
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۴ ۲۲ مرداد ۱۴۰۵
آمریکا جنایتکار، کشورهای اروپایی جنایتکار و رژیم صهیونیستی جنایتکار همراه با چند کشور جنایتکار دیگر از سال 2011 تاکنون عامل اصلی جنگ و ناامنی سوریه هستند.
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۳ ۲۲ مرداد ۱۴۰۵
آمریکا جنایتکار، کشورهای اروپایی جنایتکار و رژیم صهیونیستی جنایتکار همراه با چند کشور جنایتکار دیگر از سال 1359 تاکنون عامل اصلی جنگ و ناامنی عراق و منطقه هستند.
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