باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، در جریان سفر خود به منطقه ساخالین، از جزیره کوریل ایتوروپ بازدید کرد.

در ویدئوی منتشرشده توسط سرویس مطبوعاتی کرملین نشان داده می‌شود، پوتین از برخی کارخانجات در این جزیره بازدید کرده است.

پوتین پیش از بازدید از ایتوروپ، در مرحله پایانی رزمایش ناوگان اقیانوس آرام در یوژنو-ساخالینسک شرکت کرد.

پیشتر، توشیمیتسو موتگی، وزیر امور خارجه ژاپن، روز پنج‌شنبه اعلام کرد که دولت کشورش به شدت نسبت به سفر ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، به جزایر کوریل مورد مناقشه اعتراض می‌کند.

منبع: تاس