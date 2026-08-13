تیم ملی کشتی پهلوانی برای حضور در رقابت‌های قهرمانی جهان، عازم ترکیه شد.

باشگاه خبرنگاران جوان-  تیم ملی کشتی پهلوانی، جهت حضور در مسابقات جهانی کشتی سنتی کاراکوچاک ترکیه ۲۰۲۶، عازم ترکیه شد. این مسابقات زیر نظر اتحادیه جهانی کشتی برگزار خواهد شد. 

تیم ملی کشتی پهلوانی جمهوری اسلامی ایران جهت حضور در دومین دوره مسابقات قهرمانی جهان کشتی پهلوانی کاراکوچاک ترکیه ۲۰۲۶، تهران را به مقصد آنکارا ترک کرد.

این دوره از رقابت‌های قهرمانی جهان با حضور بیش از ۴۰ کشور در پایتخت کشور ترکیه (شهر آنکارا) توسط اتحادیه جهانی کشتی (uww) برگزار می‌گردد.

اسامی تیم ملی کشورمان به این شرح است:

۵۵ کیلوگرم: مهدی ویسی

۶۰ کیلوگرم: سجاد صالح پور

۶۵ کیلوگرم: محمدرضا حسینی

۷۰ کیلوگرم: علی اکبر زرودی

۷۵ کیلوگرم: پژمان ذوالفقار

۸۰ کیلوگرم: علی غلامی

۸۵ کیلوگرم: عبدالله شیخ اعظمی

۹۰ کیلوگرم: امیرحسین کاووسی

مثبت ۹۰ کیلوگرم: احمد میرزاپور

مربیان: نادر صدیقی، محمدرضا صفری

برچسب ها: تیم کشتی پهلوانی ، فدراسیون زورخانه ای و کشتی پهلوانی
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