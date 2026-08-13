مدافع راست مجارستانی پرسپولیس، که در طول تابستان یکی از چالش‌های اصلی باشگاه در نقل‌وانتقالات محسوب می‌شد، در نهایت در جمع سرخپوشان ماندنی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- مدیران پرسپولیس از ابتدای پنجره نقل‌وانتقالات تلاش زیادی برای رسیدن به توافق با گرا و پایان همکاری با این بازیکن داشتند، اما مذاکرات به نتیجه نرسید. گرا که در نیم‌فصل گذشته با قراردادی یک‌ونیم‌ساله به پرسپولیس پیوست، برای مجموع این مدت قراردادی به ارزش ۷۷۰ هزار دلار دارد که سهم فصل آینده آن ۵۵۰ هزار دلار است.

با توجه به مخالفت این بازیکن با جدایی و درخواست برای دریافت کامل مطالبات قرارداد، باشگاه پرسپولیس در نهایت تصمیم گرفت از ادامه حضور او در تیم استفاده کند؛ تصمیمی که با موافقت مهدی تارتار، سرمربی سرخپوشان، همراه شد.

بر اساس برنامه‌های تارتار، گرا در فصل آینده گزینه ذخیره پست دفاع راست خواهد بود و در صورت مصدومیت یا غیبت مجید عیدی، مدافع جدید پرسپولیس، می‌تواند فرصت حضور در ترکیب را پیدا کند. به این ترتیب، باشگاه ترجیح داده به جای پرداخت کامل قرارداد گرا بدون استفاده از توانایی‌های او، این بازیکن را در طول فصل در اختیار داشته باشد.

از سوی دیگر، برخلاف گمانه‌زنی‌های مطرح‌شده درباره احتمال استفاده از تیکدری در پست دفاع راست در صورت جدایی گرا، این سناریو در برنامه‌های تارتار جایی ندارد. سرمربی پرسپولیس تیکدری را بیشتر برای حضور در پست وینگر راست در نظر گرفته و برنامه‌ای برای استفاده از او در خط دفاعی ندارد.

به این ترتیب، گرا فصل آینده را در پرسپولیس ادامه خواهد داد؛ هرچند رقابت برای قرار گرفتن در ترکیب اصلی در سمت راست خط دفاعی، با حضور مجید عیدی همچنان ادامه خواهد داشت.

برچسب ها: پرسپولیس ، نقل و انتقالات
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