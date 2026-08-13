رقابت‌های دستجات آزاد اسکیت اینلاین فری استایل شاخه اسپیداسلالوم انتخابی تیم ملی برگزار می‌شود .

باشگاه خبرنگاران جوان-  مسابقات دستجات آزاد اسکیت اینلاین فری‌استایل در شاخه اسپیداسلالوم انتخابی تیم ملی، روز‌های جمعه و شنبه (۲۳ و ۲۴ مردادماه) به میزبانی استان اصفهان برگزار می‌شود.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون اسکیت، این رقابت‌ها با حضور ورزشکاران اینلاین فری‌استایل از استان‌های مختلف کشور برگزار خواهد شد و شرکت‌کنندگان در ۲ رده سنی زیر ۱۹ سال و بالای ۱۹ سال، برای کسب عناوین برتر به رقابت می‌پردازند.

این مسابقات با هدف ایجاد فرصت رقابت برای ورزشکاران این رشته و شناسایی ظرفیت‌های برتر اینلاین فری‌استایل کشور برگزار می‌شود و نجف‌آباد طی ۲ روز پذیرای ورزشکاران و علاقه‌مندان این رشته خواهد بود.

گفتنی است روز نخست مسابقات به بخش بانوان اختصاص دارد.

برچسب ها: فدراسیون اسکیت ، وزارت ورزش و جوانان
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